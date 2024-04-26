Апостольский нунций Петар Ражич завершил свою миссию в странах Балтии

Апостольский нунций в странах Балтии архиепископ Петар Ражич совершил прощальную Мессу в рижском кафедральном соборе святого Екаба. В дальнейшем он продолжит свою миссию в Италии и Сан-Марино, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на латвийские католические СМИ.

По окончании св. Мессы архиепископ Рижский Збигнев Станкевич поблагодарил нунция за его службу, отметив, что тот приехал в Латвию, по словам Папы Франциска, как «паломник мира».

Как передает Информационный центр Римско-Католической Церкви Латвии, архиепископ Станкевич особо подчеркнул спокойствие и умение папского посланника Ражича вникать в проблемы Церкви в Латвии. Папа Франциск назначил его Апостольским нунцием в Литве с 15 июня 2019 года, в Латвии и Литве – с 6 августа того же года.

Ранее архиепископ Петар Антуан Ражич, канадец хорватского происхождения, служил Апостольским нунцием в Анголе, в Сан-Томе и Принсипи. В дипломатическом корпуcе Ватикана работает с 1993 года.