Экс-посол РФ Авдеев назвал «большой радостью» для Ватикана перевод в России энциклики Папы

Перевод на русский язык мусульманским издательством России энциклики Fratelli tutti («Все — братья») Папы Римского Франциска стал сенсацией для Ватикана и был воспринят там с радостью. Об этом сообщил бывший посол РФ в Ватикане Александр Авдеев на вечере памяти Йозефа Ратцингера — Папы Бенедикта XVI — в первую годовщину его смерти.

«В Ватикане были рады, я тому свидетель, первому переводу книги Fratelli tutti и тому, что он был сделан мусульманским издательством у нас, в России. Это была сенсация, это был психологический шок, это была большая радость», — сказал Авдеев.

Говоря о деятельности предшественника Папы Франциска — Папы Бенедикта XVI, бывший посол отметил, что он также в своем теологическом, философском творчестве уделял много внимания необходимости укрепления межрелигиозного сотрудничества.

«Думаю, что Папа Бенедикт XVI будет восприниматься последующими поколениями как великий Папа. Его деятельность носила, по его собственному пожеланию, скромный характер, не броский. Но по глубине размышлений, по силе воздействия на умы — христианские, мусульманские умы — это, конечно, был великий богослов, великий философ», — отметил Авдеев.

На вечере также состоялась презентация книги Бенедикта XVI «Иисус из Назарета». Трилогия была выпущена на русском языке в одном томе, издание было подготовлено отделом внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. В презентации принял участие глава ОВЦС митрополит Волоколамский Антоний.

Энциклика Франциска Fratelli tutti была опубликована осенью 2020 года, она затрагивала проблемы нетерпимости и необходимости братского сосуществования религий и конфессий. Первый русскоязычный перевод послания понтифика к духовенству и верующим опубликовал Издательский дом «Медина» (Москва). Как уточняли в Совете муфтиев России, это было сделано в знак поддержки межрелигиозного диалога.



Источник: ТАСС