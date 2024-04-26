Ученый-иезуит: нужно ли бояться искусственного интеллекта?

Даже если однажды машины обретут некоторую степень самосознания, обязательно ли это должно стать поводом для страха? — над таким вопросом размышлял директор Ватиканской обсерватории брат Гай Консольманьо в последнем номере иезуитского журнала La Civiltà Cattolica.

Монах-иезуит объясняет, что вместо имитации человеческого интеллекта системы искусственного интеллекта выполняют «операции манипулирования данными». Однако эти данные «не являются ни информацией, ни знанием, ни мудростью». Компьютеры работают только с данными, а самые популярные ИИ-боты, такие как ChatGPT, «кажутся похожими на людей, потому что вносят в свои результаты характерные для человека неточности и ошибки».

Ученый пояснил, что «лаборатории искусственного интеллекта создают карту того, как работает мозг, как и что он делает». Но как отличается от что. Таким образом, то, что делают компьютеры, «не имеет ничего общего с интеллектом». Поэтому возникает вопрос: «Смогут ли когда-нибудь люди создать нечто, наделенное интеллектом? Нечто способное на мудрость?»

По словам иезуита, «наш человеческий разум никогда не был в состоянии изобрести новый грех». «Жадность, зависть, чревоугодие, похоть и все остальное будет искушать всякое существо, наделенное свободой воли. И каждое существо, обладающее интеллектом и самосознанием, всегда будет задумываться над большими вопросами и соблазняться какими-то тайными знаниями или отчаянным поиском уверенности», — отметил он. В такой перспективе «добродетели веры, надежды и любви всегда будут возможны».

Таким образом, «даже если бы машины достигли некоторой степени самосознания, должно ли бы это было стать поводом для беспокойства? Если бы они действительно развили в себе качества человеческой души, такие как интеллект и свободу воли, это не сделало бы их ни лучше, ни хуже других душ, будь человеческих или каких-то других. Они были бы способны на грех и любовь. Зачем бояться, что произойдет именно худшее?» — заключил ученый из Общества Иисуса.



Источник: Vatican News

Перевод (рус.): «Иезуиты»