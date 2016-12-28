Шри-Ланка побила рекорд по высоте искусственной рождественской ели

В крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо установили искусственную рождественскую ель, которую могут признать высочайшей в мире. Об этом сообщает Associated Press.

Высота сооружения составила 73 метра. Оно представляет собой стальной каркас, на который накинули пластиковую сеть с миллионом настоящих сосновых шишек. Ель также украсили 600 тысячами светодиодных лампочек, а на верхушку поместили шестиметровую звезду.

На создание объекта ушло порядка 80 тысяч долларов. Представители Католической Церкви на Шри-Ланке заявили, что это пустая трата денег, которые лучше было бы направить на помощь малоимущим.

Большинство населения Шри-Ланки — буддисты, но также в стране проживают около 1,2 миллиона католиков. В минувшем году самой высокой искусственной елью мира стало 55-метровое сооружение, которое появилось в городе Гуанчжоу (Китай).

По материалам Lenta.ru и Благовест-инфо