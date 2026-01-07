Новосибирские католики византийского обряда отпраздновали Рождество Христово по юлианскому календарю (+ ФОТО)

«Христос рождается – славьте! Христос с небес – встречайте! Христос на земле – возноситесь!»

Утром 7 января 2026 года в нижнем храме-часовне Кафедрального собора Преображения Господня (во имя Блаж. Преподобномучениц Олимпии и Лаврентии) греко-католическая община Новосибирска встретила Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа по юлианскому календарю.

В этот день рождественская служба в Сибирской столице собрала большое число участников: к своим собратьям греко-католикам добавились также и верные римо-католики – не в последнюю очередь благодаря активности и сердечному участию настоятеля прихода Кафедрального собора о. Кшиштофа Корольчука SJ.

На Божественной Литургии свт. Иоанна Златоуста предстоял вспомогательный епископ Преображенской епархии Владыка Штефан Липке SJ, которому сослужил о. Пётр Шиманский SJ.

На клиросе хоровым дуэтом руководила прихожанка Галина Алексеева. А ещё члены приходской общины специально приготовили традиционные рождественские колядки, которые исполняли как до, так и во время богослужения.

В проповеди после чтения Св. Евангелия предстоятель напомнил о том, в каких скромных обстоятельствах произошло рождение Богомладенца Иисуса, подчеркнув, что уже в этом факте можно увидеть Божий замысел спасения человечества. При этом Владыка также отметил, что современному человеку довольно просто и естественно питать нежность к конкретному новорожденному младенцу, однако гораздо сложнее тому же человеку познать и полюбить невидимого Бога-Творца.

В завершение службы Викарный епископ ещё раз поздравил присутствующих с праздником и также передал рождественское поздравление от Ординария для католиков византийского обряда на территории Российской Федерации Преосвященного Иосифа Верта.

А после общей фотографии на память ещё имела место организованная членами общины братская трапеза на три больших стола, во время которой вновь прозвучали праздничные колядки.

Со светлым праздником Рождества Христова! Христос рождается! Славьте Его!



Благодарим за информацию и фото Анну Ярославцеву: