Крещение Господне и Богоявление — два события в одном — отпраздновали в Новосибирске

Пока богослужения в новосибирском приходе византийского обряда проходят нерегулярно, но всё же по большим праздникам община обязательно старается собраться, чтобы вместе совершить молитву и достойно отпраздновать торжество. Вот и великий праздник Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, который по юлианскому календарю отмечается 19 января (6 января – по ст. стилю) собрал в понедельник на молитву небольшую группу верных (поскольку был будний день).

В день Крещения Господня верующие вспоминают, как перед Своим выходом на проповедь Евангелия Господь Иисус Христос принял крещение от святого пророка Иоанна Предтечи в реке Иордан. Также этот праздник включает в себя воспоминание о событии Богоявления, когда в видимых и доступных для человеческого понимания образах людям явилась Пресвятая Троица: Бог-Отец (в виде гласа с небес), Бог-Дух Святой (в виде голубя), Бог-Сын (Иисус Христос). Это произошло именно в момент крещения Господа Иисуса Христа (Мф. 3, 16-17; Мк. 1, 9-11; Лк. 3, 21-22; Ин. 1, 32).

Именно поэтому праздник получил своё второе название — Богоявление (восточная церковная традиция имеет отличие от латинской, где Богоявление и Крещение – праздники, которые отмечаются в разные дни).

Праздновать Богоявление начали еще при жизни апостолов. В то время это были длительные торжества, посвященные явлению Бога в мир, — и Его Рождеству, и Крещению (которое стало, по сути дела, первым появлением Христа в большом собрании людей). В IV веке эти праздники разделились, а время между ними со временем стали называть святым, или святками.

По церковной традиции, в праздник Крещения Господня, а также накануне – в Крещенский сочельник, великим чином освящается вода. Освящение воды— самая яркая черта праздника. Воду, освященную накануне, в Навечерие (иначе называемое крещенским сочельником) и в сам день Крещения (Богоявления), Церковь именует Агиасмой, то есть великой святыней.

Божественную литургию свт. Василия Великого и Чин великого освящения воды совершил викарный епископ Преображенской епархии владыка Штефан Липке в сослужении собрата-иезуита свящ. Кшиштофа Корольчука.

Указом Ординария для католиков византийского обряда в РФ владыки Иосифа Верта о. Кшиштоф Корольчук SJ назначен настоятелем этого прихода. Как известно, бывший настоятель о. Илья Астапов уже давно уехал из Новосибирска: ранее он получил приход в Новокузнецке, а теперь – с осени прошлого года – постоянно служит на территории Уральского деканата в общинах Кургана, Челябинска, Копейска и Екатеринбурга. Пока ещё он был сравнительно рядом, в Кемеровской области, то мог бывать здесь на больших праздничных службах, но теперь он живёт далеко, поэтому было решено найти ему замену. Таким образом, настоятель латинского прихода кафедрального собора отец Кшиштоф отныне будет окормлять и местных греко-католиков – у него уже был подобный «биритуальный» опыт, когда он служил в Новокузнецке, где один храм одновременно является приходом также для двух общин.

Тропарь праздника

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, / троическое явися поклонение, / Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, / возлюбленного Тя Сына именуя, / и Дух в виде голубине, / извествоваше словесе утверждение. / Явлейся Христе Боже, / и мир просвещей, слава Тебе.

Перевод: Когда Ты, Господи, крестился во Иордане, открылось поклонение Пресвятой Троице: ибо глас Отца свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух, в виде голубя, заверял истинность слова (Отчего). Христе Боже, явившийся и просветивший мир, слава Тебе!



(Фото — от Анны Ярославцевой)