Проповедь Владыки Иосифа Верта на торжественной Мессе в честь 21-ой годовщины освящения Кафедрального собора в Новосибирске

Дорогие братья и сёстры во Христе!

Прошёл двадцать один год с тех пор, как наш Кафедральный собор был освящён и посвящён Богу.

Некоторые из вас присутствовали на том торжестве. И особенно те люди, которые ещё тогда были молодежью, они сегодня качают головой и говорят: «неужели же 21 год времени прошёл?!» Вспомним это такое важное и великое событие!

Апостольский нунций, десять епископов из разных стран мира принимали участие в этом священнодействии. Два генерала католических орденов, в том числе генерал иезуитов, представители мужских и женских монашеских организаций; сто сорок священников из России и ближнего и дальнего зарубежья; около двух тысяч верных переполнили верхний и нижний храмы Католического кафедрального собора в Новосибирске 10 августа 1997 года. Епископы освящали воду и окропляли ею стены и алтарь церкви; с двумя кадильницами окаждали их святым фимиамом, помазывали елеем в 12-ти местах стены церкви. Эти места помечены крестиками и сегодня их можно увидеть. Мне самому досталась благодать помазать алтарь миром и положить в него мощи святых. От меня после этого ещё долго исходило прекрасное благовоние, запах святого мира. Среди прочих, мною в алтарь вмурованы были мощи святых первомученников Римской Церкви. Вдумаемся только! Частички святых останков мужественных христиан, растерзанных дикими зверями в амфитеатрах древнего Рима, и похороненных позже в катакомбах, ныне покоятся в алтаре нашего Кафедрального собора Преображения Господня! В литании ко всем святым мы взывали к ним о их ходатайстве и заступничестве. И когда всё было сделано, сёстры накрыли алтарь покрывалом, поставили цветы, министранты зажгли свечи, по очереди одна за другой зажигались люстры в церкви и этот дом на улице Горького, 100, стал Домом Божиим! Он стал местом, где обитает Сам Господь, местом молитвы, благодатным местом. Событие это было настолько важным, что сам Святейший Отец из Рима – св. Иоанн Павел II – прислал свои поздравления по этому поводу и одновременно полную индульгенцию всем тем, кто осознанно и полно участвовал в этом священнодействии. По случаю освящения Кафедрального собора в Новосибирске была выпущена памятная медаль, которую получили все участники освящения, и которую я позже встречал в разных уголках мира у наших друзей на разных континентах. Их туда привезли наши знакомые, благодетели, друзья, которые были на освящении и которые были преисполнены самых тёплых чувств от этого события, как, например, фрау Урсула Ненс из бывшей ГДР. Она мне говорила после освящения: «Дорогой отец епископ, два события в моей жизни я могу назвать самыми яркими: это день моей свадьбы много лет назад и теперь освящение вашего Кафедрального собора». А самые старшие прихожане из далёких деревень, возвращаясь на заказных автобусах домой, говорили своему настоятелю словами старца Симеона: «Теперь, Отче, мы всё увидели, теперь мы можем спокойно умереть». Слёзы радости и духовного утешения катились по лицам не только бабушек и дедушек, но и молодых людей. С этим событием мы все как-бы, наконец, действительно подтвердили, что преследования Церкви остались позади и мы можем в полноте пользоваться всеми благами нашей веры.

И мы сегодня повторяем слова Псалмопевца: «Как вожделенны жилища Твои, Господи сил!» (Пс.84:2)

Вместе с Иаковом из глубины сердца и мы сегодня говорим: «Истинно Господь присутствует на месте сем; а я и не знал!… Как страшно сие место (то есть, как благоговейно сие место)! Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные». (Быт.28:16-17)

Дорогие! Дух Божий повсюду: как в комнате, в которой мы живём, так и в любом камушке и травинке, по которым мы ступаем ногами. Он живёт в нашей душе, исполняя её Своим светом и Своей силой; говорит ей, призывает и наставляет её; даёт ей импульс к доброму и сохраняет её от греха и несчастья.

Но в доме Божием Он живёт и действует совершенно особым образом. Здесь и только здесь живёт Сын Божий в Святой Евхаристии, в Дарохранительнице Своим Божеством и Человечеством, плотью и кровью, телом и душой, по-человечески сочувствуя и понимая нас. Здесь Он совершает на наших алтарях Свою Жертву поклонения, благодарения, прославления, умилостивления, удовлетворения и ходатайства за нас. Здесь, в доме Божием, Он обитает и молится Отцу Небесному непрестанно от нашего имени и в нашем лице. Сюда мы можем прийти к Нему, с Ним общаться, Ему открыться, Ему высказаться. Здесь мы можем принести все наши заботы и тревоги за нас самих и за тех, кого мы любим, кто нам дорог, за всю Церковь, за весь мир. Здесь Он исполняет Свою миссию Спасителя в святых таинствах, которые уделяются в доме Божием: в крещении, в миропомазании, исповеди, рукоположении, в венчании. Здесь Он ежедневно может быть сладостной пищей нашей души… Воистину, дорогие, дом Божий среди людей…

Молитва на освящение храма гласит: «Всемогущий Вечный Боже, излей на это место благодать Твою и приди на помощь всем призывающим Тебя, чтобы сила Слова Твоего и таинств Твоих укрепляла здесь сердца верных».

Господь говорит Соломону после освящения Храма в Иерусалиме: «Ныне очи Мои будут отверсты и уши Мои внимательны к молитве на месте сем. И ныне Я избрал и освятил дом сей, чтобы имя Моё было там вовеки; и очи Мои и сердце Моё будут там во все дни» (2 Паралипоменон 7:15-16)

Здесь то место, где Бог, где Христос особым образом внимает нашим моленьям. Освящённый дом Божий является святилищем, святым местом, в котором мы, на основании молитв Церкви в день освящения, находим особенным образом защиту и помощь. В тот день «пришло спасение дому сему» (Лк.19:9), как сказал Иисус после того, как Он навестил дом Закхея, ибо Сам Бог, Христос-Господь вошёл в него и избрал его местом, откуда Он хочет излить полноту благодати и спасения.

Когда мы приходим в церковь и здесь молимся, в силу освящения в святой Литургии мы вступаем в сообщество с молящейся общиной всех верующих. Опираясь на эту молитву всей Церкви, наша молитва находит гораздо вернее услышание, гораздо вернее достигает цели.

Пусть эти мысли, эти размышления сегодня, в годовщину освящения Кафедрального собора, обновят нашу веру, воодушевят нас на духовное делание, зажгут нас новым огнём любви к Богу и ближнему!

Другой повод радостного празднования – это ещё и титул нашей церкви – «Преображение Господне». Апостолам Петру, Иакову и Иоанну дано было увидеть Преображённый Лик Господа, когда лицо Его сияло как солнце, а одежды сделались белыми как снег. «Построим три кущи…», — говорит Пётр. Блаженство учеников на Фаворе было предвкушением вечного счастья с Богом на небесах.

Нашим величайшим счастьем на Небесах, нашим постоянным занятием в вечности будет лицезрение Бога. То, что хотел Пётр удержать, этот миг блаженства, он будет длиться для нас всю вечность. Представление об этом лицезрении даёт нам сегодняшнее торжество Преображения Господня. Мы будем видеть Бога, как Он есть! В сиянии Его славы! В чудесном многообразии Его добродетелей и совершенств! Мы будем видеть глубины тайн нашей святой веры! Чудеса сотворения, поддержания и управления миром, чудеса провидения Божьего в направлении наших судеб; будем видеть небесный Рай и всех его обитателей; Марию, его Царицу и всех Ангелов и святых! И всё это мы объемлем одним взглядом и всё это лицезрение будет раскрываться перед нами всю вечность во всё новых и новых формах! Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; «теперь знаю я отчасти, — говорит апостол Павел, — а тогда познаю, подобно как я познан» (1 Кор.13:12). Лице Господне имеет преображающую силу. Душа станет красивой от красоты Божией; обретёт удивительные познания от Его знания, станет блаженной в потоке Его блаженства. Как драгоценный камень впитывает лучи солнца и сам сияет словно солнце, так наша душа станет участницей божественной природы.

Из этого соединения с Богом вытекает затем неописуемая Любовь. Вера переходит в лицезрение, надежда – в обретение, а любовь одна останется. Эта любовь будет питаться полным обладанием Бога. Бог заключит нас в Свои объятия и скажет: «Ты – мой, и Я – твой. И это навсегда. Пожелай, что ты хочешь, и Я хочу тебе это дать. Всё Моё – твоё. Приди, возлюбленный, и войди в радость твоего Господина. Распоряжайся, господствуй со Мной; вкушай сколько ты можешь богатства Моего Собственного счастья; Я Сам – твоя самая большая награда!». Это – то блаженство, что будет всю вечность проистекать от лицезрения Бога, о котором написано: «Не видел того глаз, не слышало того ухо, ни в сердце человека не вмещается, что Бог приготовил любящим Его». (1 Кор.2:9).

Аминь.

Новосибирск, 12 августа 2018 года