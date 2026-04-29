Папа утвердил церковное общение с Патриархом Багдада

Папа Лев XIV предоставил церковное общение Патриарху Халдейской Католической Церкви Багдада. В ответ на прошение Блаженнейшего Павла III Епископ Рима в послании сообщает, что это является «проявлением узами полного общения с Апостольским Престолом, в общем служении единству в Церкви и созиданию Тела Христова».

«С сердцем, исполненным радости, предоставляю Вам Ecclesiastica Communio (церковное общение)», — пишет Папа Лев XIV в ответном послании, обнародованном 28 апреля Залом печати Святейшего Престола. Письмо адресовано Патриарху, канонически избранному 12 апреля в Риме Синодом епископов Церкви sui iuris. Прошение было направлено в соответствии с кан. 76 § 2 Кодекса канонического права Восточных Церквей (CCEO), который предписывает новоизбранному Патриарху испросить церковное общение у Епископа Рима.

Папа вверяет служение Патриарха деянию Святого Духа, чтобы Халдейская Церковь, «богатая своей древней апостольской традицией и отмеченная светлым свидетельством многочисленных мучеников и исповедников, продолжала приносить плод в возвещении Евангелия, как она это совершала с изумительным миссионерским духом, укрепляя церковное общение на собственной территории и на территориях всё более обширной диаспоры».

В завершение Папа Лев обращается с приветствием к епископам, духовенству, монашествующим и мирянам, препоручая нового Патриарха заступничеству Пресвятой Богородицы, апостола Фомы и его учеников Фаддея и Марии, и преподаёт апостольское благословение как «залог утешения в Господе».



