29 апреля. Святая Екатерина Сиенская. Память

29 апреля. Святая Екатерина Сиенская. Память

Апрель 29, 2019

Святая Екатерина Сиенская (1347 — 1380 гг.) — выдающаяся деятельница Церкви в позднесредневековой Италии, мистик, визионерка, духовная наставница и писательница, оказывавшая сильнейшее влияние на современников. Одна из четырех женщин, удостоенных высокого звания «».

Ранние годы

Юная Екатерина СиенскаяЕкатерина была 25-м ребенком в семье красильщика Якопо ди Бенинказы. Эта принадлежащая к среднему классу семья была вполне обеспеченной и имела собственный дом в одном из кварталов города Сиены (город-республика в северной Италии близ Флоренции) под названием Фонте Бранда, где также располагалась и мастерская. Кроме собственных детей, семья взяла на воспитание еще и 10-летнего мальчика-сироту, Томмазо делла Фонте, который позднее станет священником-доминиканцем и первым духовником своей названной сестры Екатерины.
Екатерина родилась в самый день Благовещения, 25 марта, который в том, 1347 году, совпадал с Вербным воскресеньем. То была эпоха, крайне тяжелая для христианской Европы: вот уже почти полвека длилось так называемое «авиньонское пленение Пап», т.е. зависимость института Папства от французских королей, когда резиденция Пап и Римской курии была перенесена из освященной традицией Столицы христианского мира в имение Авиньон во Франции, что никак не способствовало укреплению духовного авторитета Папства и духовному здоровью Вселенской Церкви. Общественная и политическая жизнь католического мира также испытывала многие нестроения: Франция и Англия ввязались в изнурительную бесконечную войну, которая позже будет названа «столетней», Италия пребывала в перманентном политическом хаосе, а целые регионы, в том числе и Тоскана, где родилась будущая святая, опустошались следующими одна за одной чумными эпидемиями.

Дом, где родилась Екатерина Сиенская (перестроенный)Екатерина с самого раннего детства обнаружила склонность к духовной жизни, к молитве и уединению. Кроме того, ее очень рано стали посещать мистические видения, а во время молитвы у нее неоднократно случались экстазы.
По ее собственному позднейшему рассказу Христос впервые явился ей в возрасте шести лет: Он был облечен в папские одежды и восседал на троне над куполом близлежащей церкви Св. Доминика в окружении апостолов Петра, Павла и Иоанна. Господь, ничего не говоря, улыбнулся девочке, благословил ее и из Его сердца исшел луч света, достигший сердца маленькой Екатерины и ранивший его. Тогда же Екатерина принесла тайный обет целомудрия, т.е. исключительной любви к одному лишь Христу.
Екатерина Сиенская обрезает себе волосыОднако семья по достижении Екатериной 12-летнего возраста стремилась выдать ее замуж, а столкнувшись с сопротивлением девушки, попыталась сломить ее волю, в частности, нагружая ее домашней работой, для чего мать семейства мона Лапа даже рассчитала всю домашнюю прислугу. Между тем, Екатерина обрезала себе волосы в знак своего «пострижения», т.е. особого посвящения Господу. Когда ее лишили собственной комнаты, она не оставила молитвы, научившись создавать себе келью внутри души.
В конце концов, как сообщает «Житие» святой, родители случайно застали Екатерину молящейся и увидели, как на ее голову с небес сходил голубь. Они восприняли это как знак свыше и перестали противиться ее выбору. По словам обладавшего чувством юмора Якопо, иметь среди других зятьев еще и Иисуса Христа – Небесного Жениха, не так уж и плохо.

Юная монахиня Екатерина СиенскаяПолучив свободу, Екатерина тут же присоединилась к женской ветви Третьего доминиканского ордена так называемых «кающихся сестер», которых в Сиене называли «мантеллатками» по характерным для них черным накидкам – «мантеллатам». Эта община на тот момент состояла в основном из благочестивых вдов достаточно зрелого возраста, и они весьма настороженно восприняли появление в своих рядах юной девицы. Первые три года после присоединения к мантеллаткам Екатерина жила в маленькой комнатушке в родительском доме в полном одиночестве, молясь, читая Священное Писание и труды Святых Отцов. Она соблюдала обет молчания, разговаривая лишь со своим духовником во время исповеди, и посвящала много времени уходу за пациентами больниц и лепрозория. В этот период ей приходилось терпеть заметную враждебность со стороны сестер по Ордену и клириков прихода Св. Доминика, которых раздражало казавшееся им чрезмерным ее духовное подвижничество и которые не верили в подлинность ее мистических видений и духовных экстазов.

Духовная жизнь

Аскетические практики, которым предавалась Екатерина, имели своей целью полное избавление от плотских зависимостей. Иначе говоря, святая стремилась научиться полностью контролировать свои потребности в сне и пище, управлять своими мыслями и внутренними побуждениями. «Житие» утверждает, что к концу жизни постоянно молящаяся Екатерина питалась одними только Святыми Дарами и спала лишь полчаса в двое суток.
Екатерина Сиенская вручает одежду ХристуС самого раннего возраста она прибегала к практикам умерщвления плоти. Когда мать отвезла ее к целебным горячим источникам, она выбрала самый горячий из них, в который никто не решался заходить, чтобы представить себе адские муки. Не забывала она и дела благотворительности. По рассказу «Жития», однажды ее остановил нищий и попросил у нее одежду. Екатерина сначала отдала ему свою нижнюю шерстяную рубашку, но, поскольку тому этого было мало, вручила ему полотняное белье отца и братьев, потом – отпоротые от других одежд рукава к своей шерстяной рубашке, а когда семья спрятала от нее все предметы одежды, сняла с себя и отдала нищему последнюю рубашку. Нищий оказался самим Христом, испытывавшим Свою рабу. Прошедшая испытание Екатерина была «вознаграждена небесным одеянием, которое ей принес Христос». С той поры и до конца жизни она обходилась зимой и летом одним-единственным платьем, не считая себя вправе носить верхнюю одежду пока в мире есть нищие.
Путеводными для всей духовной жизни св. Екатерины стали слова, сказанные ей Христом в одном из видений: «Екатерина, Я есть Тот, Кто Есть; ты есть та, кого нет».

Чудеса и видения

Святая Екатерина Сиенская является одной из самых ярких в истории Церкви мистиков и визионерок.
О ее видении в шестилетнем возрасте мы уже рассказали. Но и позднее Христос часто являлся ей, иногда – в сопровождении Пресвятой Богородицы, апостолов Иоанна и Павла, святой Марии Магдалины и святого Доминика.
Екатерина Сиенская с лилиямиОднажды, еще живя в родительском доме, Екатерина во время молитвенного экстаза упала лицом в горящий очаг, а когда ее оттуда подняли, на ее лице не было ожогов. Этот очаг сохранился в первозданном виде до сих пор, хотя сам дом св. Екатерины неоднократно перестраивался. Позднее, уже став мантеллаткой, Екатерина, переживая молитвенные экстазы, часто падала в оцепенении во дворе церкви Св. Доминика, а желавшие проверить подлинность этих состояний ее сестры по общине и священники втыкали в нее иголки и пинали ее, но не могли этим помешать ее молитвенному сосредоточению.
Во время «домашнего ареста» Екатерины уже после пострижения ею волос ей во сне явился св. Доминик и протянул лилию (символ непорочности), которая, подобно моисеевой неопалимой купине, горела огнем, но не сгорала. Екатерина расценила это как подтверждение своего доминиканского призвания. Позднее лилия станет одним из ее иконографических атрибутов.

Мистическое обручение2 марта 1367 г., в день сиенского карнавала, считавшегося делом неблагочестивым, Екатерина Сиенская пережила одно из главных в своей жизни видений: с ней, по примеру ее древней тезки, св. Екатерины Александрийской, обменялся обручальными кольцами Сам Иисус Христос, причем руки Екатерины и Иисуса соединила Матерь Божия. Это кольцо оставалось на пальце Екатерины до конца ее дней, но было видимым только ей одной. Из уважения к этому событию карнавальная процессия в Сиене вплоть до наших дней не ходит по улице Фонте Бранда, на которой жила Екатерина и где произошло это чудесное обручение.

Обмен сердцамиПозднее Иисус подарил Своей избраннице еще и новое сердце. Однажды, когда Екатерина молилась словами псалма: «сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня», Христос, обнимая, привлек ее к Себе, а потом вынул из ее груди сердце и унес с собой. Екатерина в этот момент перестала ощущать в груди биение сердца. Но спустя какое-то время Господь появился опять в ярком сиянии, держа в руках лучезарное сердце, и поместил его в грудь Екатерины. Как утверждает «Житие», после этого на груди святой навсегда остался шрам.
«Житие» приводит историю о мистическом причащении Екатерины: когда у священника не осталось для нее освященной гостии, явившийся Ангел преподал святой Святое Причастие специальной «небесной гостией».
Во время визита в Пизу 1 апреля 1375 г. Екатерина получила стигматы, однако особого рода: ни язв, ни крови у нее не было, но она испытывала острую боль как от реальных ран.

Екатерина Сиенская изгоняет бесов из сестры ПальмериныСвятая Екатерина проявила себя и как экзорцист, своей молитвой избавив душу умирающей монахини-мантеллатки Пальмерины от демонов, с которыми та заключила пакт.
Еще одним заметным событием из жизни св. Екатерины стало обращение несправедливо приговоренного к смертной казни Николо ди Тульдо из Перуджи. Обиженный на свою судьбу, он изрыгал богохульства и не позволял приблизиться к себе священнику, но после беседы с Екатериной совершенно обратился и принял Святое Причастие, которое уже давно не принимал. Святая лично сопровождала его на эшафот и приняла в свои руки его отрубленную голову, а Николо пошел казнь с ангельской улыбкой на устах, вполне поверив словам Екатерины о том, что вскоре они встретятся на вечном пиру в Доме Небесного Отца.

Небесное Святое ПричастиеВо время одного из видений Господь лично призвал Екатерину выйти из затвора и приступить к общественной деятельности во благо Церкви. Осенью 1370 г. Екатерина, молясь, впала в оцепенение, длившееся около четырех часов, так что окружающие сочли ее мертвой. Но Иисус сказал ей: «Вернись, дитя мое, тебе нужно вернуться, чтобы спасти души многих: отныне и впредь ты будешь жить не в келье, но тебе нужно будет покинуть даже город твой… Я приведу тебя к князьям и властителям Церкви и христианского народа».

Во главе движения духовного пробуждения

Постепенно Екатерина стала известной не только в родном городе, но по всей Тоскане и завоевала огромный авторитет. Первоначальная враждебность к ней мантеллаток была преодолена и вокруг нее сложился кружок почитателей, учеников и последователей, которых называли «катеринати» и еще «прекрасной компанией». При ее жизни их было около ста человек, причем это были люди обоих полов и самого разного общественного положения, достатка и рода занятий: монахи различных орденов и священники, чиновники и дипломаты, ремесленники и аристократы, торговцы и рыцари, знатные дамы и простлюдинки… Они вели беседы на духовные, богословские и мистические темы, читали «Божественную комедию» Данте, изучали творения св. Фомы Аквинского, но прежде всего учились всем сердцем любить Христа и Его мистическое Тело – Церковь. Следует отметить, что все духовники Екатерины, призванные стать ее наставниками, коих на протяжении ее жизни было несколько, сами становились ее учениками. Ученицей Екатерины стала и ее родная мать мона Лапа, которая, овдовев, тоже принесла монашеские обеты.

Диспут св. Екатерины СиенскойВ начале 70-х годов экзаменовать Екатерину прибыл настоятель францисканцев и главный инквизитор Сиены Габриэле да Вольтерра, считавшийся одним из лучших богословов и проповедников Италии того времени, в сопровождении другого известного богослова, августинца Джованни Тантуччи. Они были предубеждены против Екатерины, считая ее невежественной, обольщающей народ самозванкой. «Экзаменаторы» стали задавать ей сложные вопросы, касающиеся богословия и Священного Писания, а не кончавшая никаких учебных заведений Екатерина отвечала им спокойно и правильно, обнаруживая удивительную глубину познаний. А потом вдруг «обратилась к спрашивающим с нежностью, разящей как меч, напомнив им о том, что наука может ввергнуть в гордыню тех, кто ею обладает, тогда как единственное, что стоит знать, это наука Креста Христова».
Беседа с Екатериной настолько потрясла ученых богословов, что аристократ и сибарит да Вольтерра, живший в огромной келье, в которой было множество дорогих, со вкусом подобранных вещей, отказался от всего имущества и всех постов и стал простым прислужником в монастыре Санта-Кроче во Флоренции. А Джованни Тантуччи стал непосредственным учеником св. Екатерины, и впоследствии – одним из трех духовников, назначенных Папой для окормления «катеринати».

Раймонд Капуанский пишет под диктовку св. ЕкатериныВ мае 1374 г. Екатерина предстала во Флоренции перед судом капитула Доминиканского ордена по обвинению в ереси. Но суд признал ее невиновной и решил направить в Сиену члена Ордена, священника Раймонда Капуанского, дабы наставлять «катеринати» на путь истинный. Раймонд, бывший третьим по счету духовником Екатерины, вскоре сам стал ее учеником и присоединился к «катеринати». Позже он напишет биографию св. Екатерины, а потом станет генеральным настоятелем Ордена доминиканцев и после смерти будет причислен к лику блаженных.

Общественное служение

Побуждаемая прямым призывом Господа, Екатерина, по примеру своей старшей современницы св. Бригитты Шведской (умерла в 1373 г.), выступает с общественными инициативами, целью которых было уврачевание язв, разъедающих христианское общество того времени и угрожающих единству и авторитету Церкви. Здесь необходимо отметить, что в средневековой Католической Церкви в общем и целом следовали буквально указаниям апостола Павла (см. 1 Тим 2,12 и 1 Кор 14,34-35), запрещавшим женщинам проповедовать и выступать с публичными инициативами. Однако для некоторых избранниц, подобных св. Екатерине, всё же делалось исключение.

Христос и ЦерковьНепосредственным желанием Екатерины было примирить с Папой и Церковью враждебно настроенные свободные города-государства Италии, но для этого было необходимо вернуть Папу из Авиньона в Рим. Однако конечным устремлением св. Екатерины было нечто большее, а именно, восстановление значения Папства как высшего духовного авторитета для всех христиан в соответствии с волей Христа, как служения единства и любви во Вселенской Церкви, что подразумевало наднациональный и независимый от светской власти статус Римского Первосвященника.
И Екатерина принялась рассылать по всему миру длинные послания, которые диктовала, иногда по нескольку за один раз, своим секретарям из числа учеников. Она пишет папскому легату кардиналу д’Эстену в Болонью, властителям итальянских государств Бернабо Висконти, Беатриче делла Скала, их невестке Елизавете Баварской, неаполитанской королеве Джованне и многим другим, и, конечно же, «авиньонскому» Папе Григорию XI.

Папа Григорий XI и Екатерина СиенскаяВ конце концов, между Папой и Екатериной налаживается постоянная переписка. Екатерина, объехав предварительно ряд городов Италии, куда ее приглашали в качестве оратора и миротворца, появляется и в Авиньоне и, несмотря на отчаянное сопротивление куриальных кардиналов (почти все они были французами, назначенными с подачи французского короля), вступает в личное общение с Папой. И ей удается почти невозможное: Григорий XI, Папа-француз, седьмой по счету «авиньонский папа», принимает очень непростое для него лично решение вернуться в Рим!
Григорий XI выехал из Авиньона в сентябре 1376 г., а прибыл в Вечный Город 17 января 1377 г.

Уже современники св. Екатерины без всякого преувеличения утверждали, что это она вернула Папе Рим, а Риму – Папу. Художники и скульпторы часто изображали ее ведущей под уздцы коня, на котором восседает Екатерина Сиенская указывает Папе Григорию XI путь в Римнаправляющийся в Рим понтифик. Но этот образ лишь символически, а не фактически выражает суть дела: на самом деле Екатерина не сопровождала Папу по дороге из Авиньона в Рим, а ожидала его возвращения в Сиене. Однако Папа Григорий нуждался в ней, и она выехала ему навстречу, чтобы присоединиться к его кортежу в Генуе. И, несмотря на то, что она старалась перемещаться тихо и незаметно, народ повсюду узнавал и бурно приветствовал ее.

Однако же этот момент кажущегося триумфа св. Екатерины на самом деле стал началом новых испытаний и для нее лично, и для всей Церкви. Григорий XI скончался в марте 1378 г., а в апреле того же года кардиналы избрали на Святой Престол архиепископа Бари Бартоломео Приньяно (последний в истории Папа, избранный не из числа кардиналов), который принял имя Урбана VI.
Папа Григорий XI входит в РимКазалось бы, выбор был удачным: новый Папа прежде своего избрания вел скромную аскетическую жизнь, не был замечен в коррупции и непотизме, отличался деловой хваткой, пользовался авторитетом среди римлян… Но его попытки осуществить коренные реформы в Римской курии, борьба с коррупцией в ее лоне в сочетании с его взрывным, жестким характером и отсутствием дипломатии и последовательности в поступках привели к тому, что кардинальская коллегия, практически в полном составе бежав из Рима, объявила свой прежний выбор недействительным (будто бы совершенным под давлением римской черни) и избрала другого понтифика – антипапу Климента VII (им стал кардинал Роберт Женевский, возглавлявший «французскую партию»), который тут же переселился обратно в Авиньон. Так было положено начало длившейся почти сорок лет «великой схизме» с двумя параллельными «папами», куриями и кардинальскими коллегиями, взаимно предававшими друг друга анафеме.

Папа Урбан VIСв. Екатерина сделала в этот момент всё возможное с ее стороны, чтобы оказать поддержку законному Папе, помочь ему и защитить его авторитет. Об этом ее просил сам глубоко ее почитавший Урбан VI. «Великая схизма», по словам биографа, разбила сердце Екатерины. Она желала бы оставаться в Сиене, чтобы вести уединенную монашескую жизнь, молясь и принося духовные жертвы за Папу и Церковь, но, повинуясь письменному приказу Урбана VI, приехала в Рим.
Изучение сохранившихся документов позволяет месяц за месяцем проследить деятельность, которую развила Екатерина в защиту Папы: письма и послания почти всем царствующим особам Европы, советы Первосвященнику по полному обновлению состава Курии, и прежде всего попытка сплотить вокруг Папы тех, кого она называла «сообществом добрых».
В своей булле от 13 декабря 1378 года Урбан VI решился просить о духовной помощи всех верных, и сама Екатерина разослала буллу со своим сопроводительным письмом всем лицам, обладавшим духовным авторитетом, которых она знала, прося их выступить открыто единым фронтом в защиту Урбана VI. Она заняла четкую недвусмысленную позицию, тогда как большинство ее современников, которых почитали святыми и духовными, предпочитали сохранять нейтралитет, отговариваясь тем, что они – люди неполитические и хотят посвятить себя исключительно молитве и созерцанию.

Екатерина Сиенская и ПапаДелая всё возможное для защиты авторитета Папы Урбана, вплоть до того, что, по выражению одного современника, «это она заставила мир признать Папу Урбана», Екатерина со здравым реализмом отдавала себе отчет в том, что порывистый и неистовый характер этого понтифика не способствовал примирению.
Екатерина писала ему: «Простите меня, ибо любовь побуждает меня сказать то, чего, может быть, не нужно говорить. Ибо я считаю, что вы должны знать обычаи ваших детей-римлян, которых легче привлечь и привязать нежностью, чем насилием или суровыми словами…»
И в день Рождества 1379 г. она с тонким намеком подарила Первосвященнику пять апельсинов с вареньем внутри, изготовленных по старинному сиенскому рецепту: воспользовавшись случаем, она объяснила Папе, что фрукт по природе горький может и обязан наполниться сладостью, чтобы его вкус соответствовал его золотистой кожуре.

Стигматы св. Екатерины СиенскойИ всё-таки схизма продолжала шириться, и Екатерина Сиенская всё больше утверждалась в мысли, что самое лучшее, что она может в этой ситуации сделать – это принести в жертву за раздираемую нестроениями и расколом Церковь саму себя.
«Боже вечный, прими в жертву мою жизнь в сем мистическом Теле – Святой Церкви. Мне нечего дать, кроме того, что Ты дал мне. Возьми же мое сердце и выжми его над лицом Своей Невесты», — молилась она.

Литературное творчество

В течение пары лет, прошедших между долгожданным возвращением Папы в Рим и началом «великой схизмы», когда Екатерина была вынуждена всецело отдавать себя публичной деятельности, она выдала на свет гениальное мистико-богословское и духовно-аскетическое творение, за которое ее позднее провозгласили Учителем Церкви. Святая дала ему простое, но универсальное название: «Книга», а издана она была с более обширным заголовком: «Книга Божественной доктрины – Диалоги о Провидении Божием или Книга Божественного учения».
Биограф Екатерины так описывает это сочинение:
«Святая раба Божья сделала чудесное дело, то есть написала книгу величиной с Миссал, и написала она ее в состоянии экстаза, утратив все чувства, кроме способности говорить. Бог Отец говорил, а она отвечала и сама повторяла слово Бога Отца, сказанное ей, и то, что сама она говорила или спрашивала у Него… Она говорила, а кто-нибудь другой писал: когда мессер Бальдуччо, когда сказанный донно Стефано, когда Нери ди Ландуччо. Когда слышишь про это, это кажется невероятным, но тем, кто всё это записывал и слышал, так не кажется, и я один из них».

Екатерина Сиенская пишет КнигуКнига состоит из 167 глав, сгруппированных вокруг четырех просьб, обращенных Екатериной к Небесному Отцу «со страстным желанием».
Первая просьба – «милосердие для Екатерины»: и Бог отвечает, помогая ей познать себя саму и Его, погружая ее в свет, ослепляющий человека, наконец осознающего свое ничтожество перед «Всем» – Богом, однако с бесконечным изумлением открывающего, что Бог извечно влюблен в это ничтожество.
Вторая просьба – «милосердие для мира»; третья – «милосердие для Святой Церкви». Екатерина молит Отца Небесного, чтобы Он «изгнал мрак и гонения» и дал ей силы вынести бремя любой несправедливости.
Четвертая просьба – «Провидение для всех».

Св. Екатерина Сиенская молитсяНа каждое из прошений Бог Отец подробно отвечает своей собеседнице, и в Его ответах раскрывается всё христианское учение в его многоразличных богословских, нравственных и аскетических аспектах.
Бог Отец настаивает, что милосердие было уже всецело даровано нам тогда, когда «желая излечить столь многочисленные недуги, Я дал вам Мост в лице Сына Моего, чтобы, переходя через реку, вы не утонули, каковая река есть бурное море этой сумрачной жизни».
Образ «Моста» перекликается со словами Иисуса, назвавшего Себя «путем»; именно Он позволяет нам «пройти через горечь мира».

Экстаз Екатерины СиенскойВот как один из комментаторов описывает это ниспосланное Екатерине видение Христа, распростертого между небом и землей:
«Мост – это Сам Иисус, пребывающий неподвижным, распростертый на кресте, со скованными суставами ног, растерзанных гвоздями, с ребрами, прободенными копьем, и дрожащими устами, испускающими последний вздох».
Таким образом, совершается восхождение от мира к Отцу через благоговейное «прохождение» тела Христова с троекратным поцелуем: в ноги, в «сокровенное сердца», в «уста Любви, распятой за нас»; это троекратный поцелуй францисканской мистики: поцелуй в ноги, в уста и в сердце (psculum pedum, oris et cordis).

Так к концу XIV столетия Екатерина завершила начатое Данте полувеком ранее дело, доказав, что народный язык также может быть языком богословия и мистики. Поэтому ее по праву считают, наряду с Великим флорентийцем, создателем итальянского литературного языка.

Завершение земного пути

К весне 1380 г. Екатерина уже едва могла передвигаться: напряженные труды и скорби последних лет, как и изнуряющие аскетические подвиги, сделали свое дело. Тем не менее, она дала обет во все дни Великого Поста ходить в собор Св. Петра. Она воспринимала это как свою жертву за Церковь: «Какую скудость мы видим в Святой Церкви, — писала она своему духовнику, — ибо видим, что во всём она осталась одна».
Екатерина Сиенская теряет сознаниеКаждое утро, подходя к храму, ставшему сердцем христианского мира, Екатерина останавливалась перед мозаикой Джотто на его фронтоне, изображающей символ Церкви – лодку, на которую обрушиваются бурные волны мира сего, и подолгу молилась. У того же изображения она проводила и время после Мессы вплоть до Вечерни: «Когда наступает час третий, я встаю от богослужения и вы могли бы видеть, как мертвая идет в собор Св. Петра; и я вновь вхожу работать в лодку Святой Церкви. Там я остаюсь почти до Вечерни, и оттуда мне не хотелось бы выходить ни днем, ни ночью, пока я не увижу этот народ крепко утвержденным Отцом его. Мое тело пребывает без какой-либо еды, даже без капельки воды, и терзаемо такими телесными муками, которых я никогда не испытывала, так что жизнь моя едва теплится в нем.
Не знаю, что Божественная благость пожелает сделать со мной, но что касается телесного чувства, мне кажется, что сейчас я должна укрепить его новым мученичеством в сладости души моей, то есть в Святой Церкви; потом, быть может, Он воскресит меня вместе с Собой, положив конец моему недостоинству и распятым желаниям… Я молилась и молю Его милосердие, чтобы Он сотворил волю Свою во мне…»

Кончина св. Екатерины СиенскойВ третье воскресенье Великого Поста, молясь у мозаики Джотто, Екатерина потеряла сознание. Ее перенесли в маленькую келью на улице, носящей название «улица Папы» (что очень символично), где ее ожидала тяжелая восьминедельная агония. В предсмертных видениях ей часто являлась лодка с мозаики Джотто, как будто эта лодка (т.е. Церковь) легла тяжкой ношей на ее плечи. Подвижница из Сиены отошла к Господу 29 апреля 1380 г., в воскресенье перед Вознесением, когда ей едва исполнилось 33 года (возраст Иисуса Христа!).
Присутствовавшие слышали, как она долго повторяла: «Боже, смилуйся надо мной, не отнимай у меня память о Тебе!», а потом: «Господи, приди мне на помощь, Господи, спеши помочь мне!». И, наконец, как будто отвечая обвинителю, она сказала: «Тщеславие? Нет, но лишь истинная слава во Христе».

Посмертное почитание и канонизация

Канонизация св. Екатерины Сиенской Папой Пием IIСтихийное народное почитание Екатерины Сиенской началось незамедлительно после ее кончины, но оно также поддерживалось и распространялось ее учениками и монахами-доминиканцами, особенно после того, как этот Орден возглавил ее ученик и сподвижник Раймонд Капуанский. Он же составил подробное ее жизнеописание – Legenda Major в 1395 г. Это тщательно выверенное сочинение должно было способствовать скорейшей официальной канонизации святой, однако из-за продолжавшейся «великой схизмы» и ряда последующих неурядиц этот процесс несколько затянулся, так что только в 1461 г. Папа Пий II, тоже уроженец Сиены, формально причислил ее к лику святых. День памяти св. Екатерины Сиенской был установлен на 29 апреля, день ее «рождения для вечной жизни».
В 1939 г. Папа Пий XII провозгласил св. Екатерину Сиенскую, наряду с Франциском Ассизским, небесной покровительницей Италии.
В 1970 г. Папа Павел VI приобщил ее (вместе со св. Терезой Авильской) к числу Учителей Церкви. Таким образом, она стала первой в истории женщиной, удостоенной такой чести.

Монумент Святой Екатерины Сиенской

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