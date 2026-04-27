Св. Отец: Чернобыль – урок ответственности за мир и будущее

В полдень 26 апреля, после чтения молитвы Regina Caeli, Папа Лев XIV напомнил о 40-й годовщине аварии на ЧАЭС, призвав к мирному использованию атома, и поздравил новых священников Римской епархии, рукоположенных этим утром.

Завершая воскресную встречу с верующими, Святейший Отец обратился к важной исторической дате и актуальным событиям жизни Церкви.

Папа напомнил, что 26 апреля исполняется 40 лет со дня трагической аварии на Чернобыльской АЭС. Это событие навсегда запечатлелось в сознании человечества как «предостережение о рисках, связанных с использованием всё более мощных технологий», подчеркнул Епископ Рима.

«Я надеюсь, что на всех уровнях принятия решений всегда будут преобладать рассудительность и ответственность, чтобы любое использование атомной энергии служило жизни и миру», – призвал Лев XIV, вверив милосердию Бога всех жертв катастрофы.

Особое приветствие Папа адресовал семьям и друзьям новых пресвитеров Римской епархии; двумя часами ранее он совершил в базилике Св. Петра Таинство Рукоположения. «Сопровождайте всегда своей молитвой этих молодых служителей Евангелия», – призвал Святейший Отец жителей Рима.

Среди многочисленных групп паломников, заполнивших площадь, Папа особо выделил детей из танцевального коллектива «Мальва» из украинских Броваров, а также представителей Ордена Св. Георгия (Дом Габсбургов-Лотарингских). Приветствуя верующих из Словакии, Португалии, Испании и различных регионов Италии, Лев XIV пожелал всем доброго воскресенья.



Источник: русская служба Vatican News