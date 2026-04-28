Св. Отец благословил центр «Сердце» им. Папы Франциска

27 апреля Лев XIV принял в Ватикане представителей Католического университета Святейшего Сердца, Института им. Джузеппе Тониоло, Фонда многопрофильной клиники «Джемелли» и Фонда Рима. В ходе встречи он благословил краеугольный камень центра «Сердце», нового корпуса больницы «Джемелли», названного в честь Папы Франциска. Завершить строительство планируется в течение трёх лет, пишет Vatican News.

В своей речи Епископ Рима остановился на значении названия проекта. По-итальянски «сердце» – CUORE, эта аббревиатура расшифровывается как Cardiovascular Unique Offer ReEngineered. В то же время слово напрямую отсылает к христианской традиции, отражённой уже в названии университета. Папа напомнил эпизод из истории основания Католического университета. Когда о. Агостино Джемелли добивался государственного признания вуза, многие советовали убрать из названия «Святейшее Сердце», считая эти слова слишком благочестивыми. Однако блаженная Армида Барелли настояла на этом выборе, убеждённая, что университет обязан своим рождением именно чудесам Сердца Христова. Основатель прислушался, и название устояло. Это решение оказалось по-настоящему пророческим, особенно – в свете последней энциклики Папы Франциска Dilexit nos, которую Лев XIV назвал «своего рода духовным завещанием». В документе сердце предстаёт средоточием всей человеческой личности, где соединяются душа и тело. Епископ Рима процитировал ключевую мысль: человек создан прежде всего для любви, и лишь когда в сердце царит любовь, он обретает себя в полной мере.

В этом же ключе Папа отметил: чем больше разрастается поликлиника «Джемелли», тем важнее человеческое и христианское становление её сотрудников, вдохновляемое любовью Сердца Христова. На протяжении истории Церкви эта любовь, подобно неугасающему пламени, вдохновляла бесчисленных свидетелей милосердия в здравоохранении, сферах просвещения и социальной помощи.

Лев XIV сослался на давнюю мечту о. Джемелли о создании медицинского факультета и выразил уверенность, что отец-основатель и сегодня духовно сопровождает новый проект развития клиники. Благословляя закладку первого камня, Святейший Отец вверил всех материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы – Престола мудрости и Исцеления болящих.