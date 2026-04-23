Папа в Малабо: Евхаристия – исход из рабства для каждого (+ ФОТО)

Утром 23 апреля, в конце третьей апостольской поездки, Лев XIV возглавил Святую Мессу на стадионе Малабо в Экваториальной Гвинее и в своей проповеди размышлял о Евхаристии, Крещении и о миссии Церкви. Передает русская служба Vatican News.

Папа прокомментировал эпизод из Книги Деяний апостольских: богатый вельможа царицы Эфиопской, человек образованный, но лишённый свободы, возвращается на родину в Африку, ставшую для него местом службы чужой власти. Встреча с Филиппом его преображает: из стороннего читателя Писаний он становится их участником, принимает Крещение и обретает новую, свободную жизнь во Христе. Так Священное Писание входит в историю спасения каждого человека, особенно того, кто угнетён и отвержен, подчеркнул Папа.

«Вместе мы читаем Священное Писание как общее благо Церкви, руководствуясь Святым Духом, вдохновившим его написание, и апостольской Преданием, которое сохранило и распространило его по всей земле».

Обратившись к образу манны в пустыне, Папа отметил, что этот древний знак Божьего промысла «сменяется Таинством нового и вечного Завета: Евхаристией». Манна питала народ в странствии, но не давала вечной жизни; Христос же, сошедший с небес, даёт Себя в пищу, и тот, кто Его вкушает, будет жить вечно. Каждая Месса – это участие в пасхальном исходе Иисуса, освобождающим от рабства греха, подчеркнул Лев XIV, цитируя св. Амвросия: «Если ты угнетён беззаконием – Он справедливость; если нуждаешься в помощи – Он сила; если боишься смерти – Он жизнь; если желаешь неба – Он путь; если ты во тьме – Он свет».

Предостерегая от «индивидуалистической печали», исходящей из самодовольного и корыстолюбивого сердца, Папа сослался на своего предшественника Франциска: когда внутренняя жизнь замыкается на личных интересах, в ней не остаётся места ни для других, ни для бедных, ни для голоса Бога. Именно любовь Господня, а не собственные силы, питает подлинное служение справедливости и солидарности.

В конце проповеди Святейший Отец обратился ко всей Церкви Экваториальной Гвинеи с призывом продолжать миссию первых учеников Иисуса:

«Читая вместе Евангелие, будьте его пламенными провозвестниками, как диакон Филипп. Совершая вместе Евхаристию, свидетельствуйте жизнью о спасительной вере, дабы Слово Божье стало благим хлебом для всех».