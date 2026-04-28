Лев XIV посетил Папскую церковную академию и перечислил задачи ватиканских дипломатов

Папская церковная академия, где готовят будущих ватиканских дипломатов, отмечает 325 лет со дня основания. По этому случаю Лев XIV нанёс её учащимся и преподавателям свой первый визит со дня вступления на Апостольский Престол. Подробности передает русская служба Vatican News.

Папская церковная академия, «древнее и благородное учреждение», призвано «строить то единство во Христе, которое при различии в происхождении делает общение основоположной характеристикой дипломатического корпуса Святейшего Престола», отметил Папа. Недавняя реформа, инициированная Папой Франциском, включает в себя не только всестороннее образование – в том числе в правовых, исторических, политологических и экономических дисциплинах: те, кто переступают порог этого учебного заведения, призваны к «постоянной практике обращения, направленной на развитие способности быть ближним, внимательно слушать, давать свидетельство, поддерживать братские отношения и диалог».

В отстаивании прав человека, которая является неотъемлемым аспектом дипломатического служения, особое место занимает защита религиозной свободы и защита жизни, сказал далее Лев XIV и обратился к будущим дипломатам с увещанием:

«Прошу вас продолжать указывать не на путь противостояния и правопритязания, а на путь защиты достоинства человека, развития народов и сообществ и продвижения международного сотрудничества. Это и есть единственные инструменты, позволяющие вступить на подлинные пути мира».

В мире с растущей напряженностью, где конфликт становится основным способом реагировать на потребности и притязания, наши способности к диалогу и примирению могут показаться недостаточными и иногда даже бесполезными, констатировал Папа.

«Мы не должны из-за этого падать духом! Давайте и дальше с доверием и без страха взывать к дару мира Христова».