Иранские семьи назвали Папу Римского голосом «безгласных детей»

Родственники детей, погибших в результате авиаудара США по школе в иранском Минабе, обратились с письмом к Папе Льву XIV. Послание, опубликованное иранскими государственными СМИ, подписано «отцами и матерями 168 детей». Они поблагодарили понтифика за то, что он стал «голосом тех, кто больше не может говорить», и попросили его продолжать усилия по достижению мира и диалога. Об этом сообщает «MK.ru» со ссылкой на The New York Times.

«Наши дети никогда не вернутся домой, чтобы построить светлое будущее, но мы, скорбящие родители, молимся о том, чтобы ваше послание о сложении оружия было услышано. США и израильский режим своими чрезмерными требованиями лишь подливают масла в огонь этих зверств», — говорится в письме. Авторы также написали, что вместо того чтобы обнимать детей, они прижимают к груди их обгоревшие сумки и окровавленные тетради.

Папа Лев XIV, неоднократно выступавший с критикой войны против Ирана, подтвердил, что ознакомился с посланием. Он заявил, что использовал его, чтобы привлечь внимание международного сообщества к гибели невинных людей. «Вопрос не в смене режима, а в том, как продвигать ценности, в которые мы верим, без гибели такого большого числа невинных», — подчеркнул понтифик.

28 февраля, США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана под названиями «Эпическая ярость» и «Рычащий лев». Первая волна включала около 900 авиаударов по военной инфраструктуре, заводам беспилотников и объектам ядерной программы. Особый резонанс вызвал ракетный удар по школе в Минабе, где погибли 168 девочек

Американское расследование установило, что удар «Томагавком» по начальной школе в Минабе произошёл из-за ошибки в выборе цели. Американские военные наносили удары по соседней базе Корпуса стражей исламской революции и ошибочно атаковали гражданский объект.



(Фото: Stringer/Anadolu via Getty Images)