Патриарх Варфоломей освятил воды бухты Золотой Рог по случаю праздника Богоявления
СТАМБУЛ. С большой торжественностью было отпраздновано 6 января 2017 г. Крещение Господне в Константинопольской Патриархии в Стамбуле, сообщает Седмица.ру со ссылкой на греческое информационное агентство «Ромфея».
В Патриаршей церкви Святого Георгия была совершена Божественная литургия, которую возглавил Константинопольский Патриарх Варфоломей. Ему сослужили многочисленные иерархи Константинопольской Православной Церкви.
По традиции, Патриарх Константинопольский также совершил чин великого водоосвящения в бухте Золотой Рог.
На Крещенском богослужении присутствовали многочисленные верующие, прибывший со всех концов Греции. Правительство Греции было представлено заместителем министра иностранных дел Яннисом Аманатидисом, который в своем слове сказал: «Любовь всегда будет преобладать, и религиозный фанатизм не может быть решением».
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