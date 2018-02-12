Отец Мариано Седано: «Слава Богу, что я не бог…»

Наставником проходившей с 30 января по 2 февраля в Новосибирске Встречи сестер-монахинь Преображенской епархии был хорошо известный многим нашим землякам преподаватель Высшей духовной семинарии «Мария Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге о. Мариано Седано, CMF. Во время одного из перерывов в интенсивной работе конференции о. Мариано любезно согласился дать небольшое интервью корреспондентам «Сибирской католической газеты».

Отец Мариано, Вы частый гость в нашей епархии. Мы очень рады опять Вас видеть. Бывая у нас, Вы всегда много работаете. Вот и сейчас у Вас по расписанию стоит 10 докладов…

Целых 15… Сестры решили выжать меня как лимон, до последней капли! Но я готов! (Смеется)

И какова их тематика?

Если в общих чертах, то она звучит так же, как и девиз всей встречи: «Новому вину нужны новые мехи». Так называется и изданный в начале 2017 г. документ Конгрегации по делам посвященной Богу жизни и обществ апостольской жизни. Этому документу была посвящена очередная ассамблея CORSUM в сентябре ушедшего года, на которой мной была сделана презентация его русского перевода (перевод церковных документов и комментарии к ним – это моя зона ответственности). Я бы назвал данный документ своего рода «техосмотром» или «тестированием», касающимся монашеской жизни. Его цель – произвести ревизию, посмотреть «что случилось» с этой жизнью после II Ватиканского Собора, спустя 50 лет после издания соборного декрета Perfectae Caritatis, адресованного монашествующим. Каковы были намерения, и что на практике вышло? И еще одна цель: определить, как нам сегодня следует отвечать на новые вызовы. «Новое вино» – это, конечно же, Иисус Христос, это Евангелие. А «мехи» – это и есть наш отклик. Так вот, «мехи» тоже должны быть «новыми», т.е. соответствующими природе брошенных нам вызовов, адекватными требованиям эпохи. В этом и состоит наша обязанность.

В документе затронут целый ряд тем. Среди них: формация, миссия монашествующих в Церкви и мире, община, основные направления деятельности, правила пользования имуществом. Разумеется, в ходе трехдневной конференции невозможно охватить всю эту тематику. Мы, по большей части, сосредоточились на вопросах постоянной формации.

Расскажите об этом подробнее…

Само слово «формация» ассоциируется с выражением «быть в форме». Всем нам нужно находиться в хорошей форме, исполняя свои обязанности, следуя своему призванию, будь то призвание священника, отца семейства, специалиста-профессионала в какой-либо области и, конечно же, призвания монаха, человека, полностью посвятившего себя служению Богу. Эта тема, в свою очередь, подразделяется на две составляющих. Во-первых, это начальная формация, от поступления в новициат до вечных обетов. Во-вторых, формация тех, кто уже принёс все свои обеты, имеет более-менее длительный стаж посвященной Богу жизни. Мы особым образом остановились на этой второй группе проблем. Было отмечено, что, порой, самые лучшие пожелания церковных документов и актуальные призывы Папы (например, неоднократно звучащий из уст Папы Франциска призыв идти на социальные периферии) не вполне доходят до нашего слуха, не воспринимаются нами должным образом, мы оказываемся не в состоянии воплотить их в реальность. Почему это так? Может быть, потому, что мы не читали этих документов? Да нет, читали… Или не размышляли о прочитанном? Размышляли… Так чего же не хватает? Прежде всего, не хватает диалога, глубокого диалога между антропологией и духовностью. Возьмем любой аспект, скажем, аспект молитвы, которая так важна для нас. Молитву переживают и индивидуально, и в общине. И что же при этом происходит? Включаются три сферы, три слоя человеческого существования. Это психо-эмоциональное, экзистенциальное и духовное измерения. И любое переживание, любое достижение, как и любая неудача молитвенного опыта обязательно затрагивают все три уровня. Мы же, рассуждая о призвании, задачах, вызовах и т.д., зачастую ограничиваемся одним лишь измерением духовности, игнорируя при этом два оставшихся. А этого как раз и нельзя делать. Мы в эти дни предложили участницам семинара взглянуть на свою жизнь, на свое призвание как на единое целое, охватывающее все слои нашего духовно-физического существа. Следует определить основные вехи своего жизненного пути, главные моменты, среди которых, несомненно, будут и моменты кризиса.

Кризис подразумевает сомнение в своем призвании?

Это не совсем так, точнее, это необязательно. Скорее, речь идет о том, что человеку предстоит принять себя таким, какой он есть. Кризис – это угроза, но также и возможность. Хорошая возможность перейти от уже прожитого этапа к последующему. Духовная жизнь развивается не иначе, как через кризисы. Иначе просто не бывает.

Как это касается непосредственно Вашей аудитории?

Примерно 70% участниц встречи, сестер-монахинь, это люди в возрасте от 40 до 55 лет. Остальные – или младше, или старше этого возраста. Есть такое модное ныне понятие – «кризис среднего возраста». И с ним обычно бывает связан так называемый «синдром выгорания». Это, в первую очередь, усталость, равнодушие к тому, что тебя еще недавно увлекало, занимало, давало смысл существования, наполняло энергией… Такого рода кризисы случаются везде: в семьях, на профессиональной стезе. Но и священников, и монашествующих они не обходят стороной. Здесь может возникнуть такой соблазн: бросить всё, начать жизнь с нуля. Это, конечно же, неправильно (хотя в отдельных случаях такой исход и бывает). На самом деле, следует всё это пережить, при этом гораздо лучше, гораздо глубже познавая себя самого, руководствуясь реалистическими, а не идеалистическими соображениями. Тем самым мы углубляем свое призвание, переводим его на новый уровень. Двигателем же всего процесса, безусловно, является личная любовь – встреча с Господом нашим, Иисусом Христом. Я стараюсь заострить внимание своих слушателей на том, что нужно максимально осознанно проживать каждый момент своей жизни. Каждый такой момент может таить опасность, но, с другой стороны, тот же момент обязательно таит и благодать! Особую благодать для каждого времени…

Вы готовы так много и подробно говорить об этом…

Да, можно сказать, что тема «выгорания» у духовных лиц – это моя, так сказать, специализация. Я провел целый ряд семинаров на эту тему в разных городах России и продолжаю это делать. Такие семинары я обычно провожу в сотрудничестве с теологом и профессиональным психологом. Мой ближайший, посвященный указанной проблематике, семинар пройдет в апреле в Саратове. Предложений в этой связи поступает очень много: поле работы практически неограниченное. Существуют только физические ограничения: ведь я еще преподаю в Санкт-Петербурге, в Риме. И я – не бог, а потому не могу разорваться. Слава Богу, что не бог. (Улыбается)

Вы уже отметили важность настоящего диалога. Как развивается Ваш диалог с аудиторией? Как сестры воспринимают затронутую Вами проблематику?

Не только воспринимают с вниманием, но и дополняют сказанное подходящими примерами из жизни. Как раз сегодня мы на живых примерах обсуждали кризис пожилого возраста: порой люди, которым под 60 склонны делать глупости…

Меня приятно удивило и то, что на этот семинар приехали практически все сестры вашей епархии. С учетом тех, кто сейчас находится в отпуске у себя на родине, это почти 100-процентная явка. Это очень радует!

Отец Мариано, скажите несколько слов о себе.

Я – испанец, монах-кларетин. Родом из небольшого (15 тысяч жителей) городка в регионе Кантабрия. Это на севере Испании, рядом со Страной Басков. От моего города до столицы басков Бильбао всего 100 км. Наш городок расположен на высоте 1000 метров над уровнем моря. Зимой у нас выпадает много снега, случаются и морозы до минус 20-30 градусов. Нашу местность в шутку именуют «испанской Сибирью». Так что российские морозы мне не в диковинку! (Улыбается). Я вообще больше люблю и лучше переношу холод, чем жару. Кроме гор, у нас есть и море – сразу, как только спустишься вниз с высоты, попадаешь на побережье Атлантики.

Но большую часть своей жизни я провел в Мадриде и около него. Также учился в Риме, в Григорианском университете, специализировался на истории Церкви. Последние 22 года служу в России.

Что общего у России с Испанией? И каковы наиболее разительные отличия?

Общее то, что люди – везде люди, и их главные проблемы – практически везде одни и те же. На мой взгляд, россияне сегодня даже более религиозны, чем испанцы, хотя когда-то мы считались очень религиозной нацией. Религиозные темы вызывают в России гораздо больший интерес, чем у меня на родине, но, с другой стороны, религиозность россиян, хотя и высока потенциально, но всё еще слабо оформлена. Наверное, сказываются десятилетия государственного атеизма, когда какое-либо религиозное воспитание было практически полностью запрещено. Есть скелет, на нем какие-то мышцы, но чтобы мышцы приобрели твердую рельефную форму, нужны регулярные упражнения, тренировки. Вот так и в жизни духовной. Я убежден, что главная задача трудящихся в России духовных лиц, священников, сестер монахинь, как раз и состоит в том, чтобы посредством «регулярных упражнений» (сюда входит и катехизация, и духовно-пастырское водительство, и приобщение к литургической традиции, и многое другое) помочь превратить эту спонтанную религиозность в религиозность сознательную и зрелую, основанную на твердых убеждениях и дисциплинированной воле. А чтобы справиться с этим заданием, необходимо быть максимально близким к людям. Именно к этому нас постоянно призывает Папа Франциск. Святейший Отец не устаёт напоминать нам, что Иисус не был чиновником, что Он не работал «с девяти до пяти», чтобы затем закрыть двери своего кабинета и заняться своими делами. Он оставался с людьми всегда и повсюду… «Будьте такими!» — говорит нам Папа. И именно в этом заключается наше спасение – спасение людей, избравших этот путь жизни: путь священника, путь монаха.

Большое спасибо за этот разговор, отец Мариано! И до новых встреч!

Беседовали Владимир Дегтярев и Александр Эльмусов

Фото – телестудии «Кана» и Александра Эльмусова