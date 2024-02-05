Папа – монашествующим: умейте терпеливо ожидать Бога. Святая Месса в Ватикане (+ ФОТО)

2 февраля, в праздник Сретения Господня и в 28-й Всемирный день богопосвящённой жизни, Папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике Святую Мессу, в которой приняли участие около 5500 верующих. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Епископ Рима обратился к истории Симеона и Анны, подчеркнув важность умения ожидать Бога. Эти праведники наставляют бдительности, терпению, настойчивой молитве: они не поддаются апатии и не теряют надежды, которая исполняется, когда родители приносят Богомладенца в Иерусалимский храм. Симеон и Анна способны принять Бога в новизне Его пришествия, подчеркнул Святейший Отец, отметив, что ожидание Бога играет важную роль и в нашей жизни. Каждый день Господь приходит и говорит с нами, и в конце придёт во всей Своей славе. От христиан требуется бдительность в ожидании, поэтому погрузиться в «духовный сон» и забыть о Боге – это наихудшее, что может случиться. Необходимо бережно хранить внутреннюю жизнь и не позволять миру сему занять место Евангелия. Это относится прежде всего к монашествующим, которые призваны жить в постоянном ожидании, не увлекаясь «активизмом» и не зацикливаясь на себе. Очень важно умение терпеливо ждать Божьих времён и сюрпризов.

По словам Папы Франциска, на этом пути у монашествующих есть два препятствия: пренебрежение духовной жизнью и адаптация к стилю мира сего, который в итоге занимает место Евангелия.

«Такое происходит, когда усталость преобладает над восхищением, когда привычка занимает место энтузиазма, когда на духовном пути исчезает настойчивость, когда негативный опыт, конфликты или ‘слишком поздние’ плоды превращают нас в горьких, хмурых людей».

Поэтому так важно возвращаться к благодати через поклонение и молитву, которые пробуждают любовь к Богу и терпеливое ожидание. Нужно снизить темп, чтобы освободить место для новизны Божьих деяний, не поддаваться «мифу результативности», не пытаться заключить Бога в собственные категории, а быть открытым для Его непредсказуемого прихода. Жаждать Бога и отречься от всего остального – это путь к спасению.

В монашеской жизни, как и в жизни каждого христианина, сложно противостоять «силе старого», подчеркнул Папа. Божья новизна предстаёт в лике Богомладенца, и мы оказываемся пред Ним со всеми своими привычками, страхами, завистью и заботами. «Примем ли мы Его, освободим ли для Него место? Войдет ли эта новизна в нашу жизнь, сможем ли мы соединить старое и новое?». Эти вопросы – для нас, для наших общин, для Церкви, отметил Епископ Рима и призвал верующих подражать праведным Симеону и Анне, которые были всецело открыты деянию Святого Духа:

«Если мы будем, как они, жить в ожидании, заботясь о внутренней жизни согласно Евангелию, мы сможем обнять Иисуса, – свет и надежду жизни».