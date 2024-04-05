Папа — священникам: любое призвание рождается от любви

Папа Франциск встретился со священниками из трех латиноамериканских коллегий Рима: Благочестивой бразильской коллегии, Благочестивой латиноамериканской коллегии и Мексиканской коллегии. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец передал своим гостям приветственное послание, в котором подчеркивает центральный мотив в жизни священника: Любовь.

«Именно любовь, первая любовь, собрала всех нас здесь, и поддерживать ее – наша основная задача», — подчеркивает в своем послании Папа, уточняя: эта любовь должна устремляться к другим людям, через которых мы и осуществляем служение Господу. Действовать in persona Christi означает «быть истинной иконой Иисуса, становиться «Вероникой» для каждого лика, для каждой слезы», отирая их своими священническими облачениями.

Каждый священник, пишет далее Папа, должен стать «евхаристической жертвой», отдавая всю свою жизнь. Когда Иисус спрашивает – «можете ли пить чашу, которую Я буду пить?», — Он не просит о «теоретической готовности к мученичеству», но требует «радикального принятия того факта, что мы здесь для того, чтобы исполнять Его волю и отказаться от нашей».

«Наша учеба, наша работа и отдых, любое решение, как жизненное, так и повседневное, — все подчиняется этому служению».

Для этого необходимо смирение, добавляет Папа, призывая пресвитеров не пренебрегать помощью педагогов, собратьев и ближайшего окружения.

В конце послания Епископ Рима призывает на латиноамериканских священников благословение Пресвятой Девы Марии Гваделупской, называя ее «Императрицей Америки».