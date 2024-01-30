Папа Римский подтвердил, что собирается посетить Юго-Восточную Азию

Папа Франциск сообщил о намерении посетить Бельгию, а также Западный Тимор, Папуа — Новую Гвинею и Индонезию. Как он сказал 29 января в интервью газете La Stampa, поездка запланирована на август.

«Одна [поездка] в Бельгию. Другая — в Западный Тимор, Папуа — Новую Гвинею и Индонезию в августе. Есть предложение поехать в Аргентину, но пока это для меня остается вопрос в скобках, организация визита еще не начата», — сказал понтифик.

Папа сказал, что встретится с новоизбранным президентом Аргентины Хавьером Милеем в Ватикане 11 февраля. При этом он отметил, что не принимает всерьез критику Милея в свой адрес во время избирательной кампании.

Папа Франциск также заявил, что чувствует себя хорошо, «хотя какие-то болячки есть». При этом добавил, что «отречение — возможность для любого понтифика». «Но сейчас я об этом не думаю. Когда и если больше не будет сил, начну, возможно, задумываться. И молиться», — сказал предстоятель Римско-Католической Церкви.

Ранее 87-летний понтифик говорил, что зарубежные поездки придется сократить из-за состояния здоровья, пишет ТАСС.