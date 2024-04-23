Святейший Отец встретился с испанскими семинаристами (+ ФОТО)

20 апреля Папа Франциск принял на частной аудиенции общины духовных семинарий из Севильи (Испания): архиепархиальной семинарии и Redemptoris Mater, которые со своими церковными властями совершают паломничество к гробнице апостола Петра. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец поблагодарил семинаристов за визит и призвал «прожить эти дни с изумлением и благодарностью за дар веры, переданный апостолами». Накануне очень важного дня, Воскресенья Доброго пастыря, будущим пресвитерам стоит вспомнить о том, как Господь призвал их стать пастырями по сердцу Христа. Путь становления, сопровождаемый наставниками, должен осуществляться с учётом четырёх аспектов: духовной и общинной жизни, учёбы и апостольских трудов, подчеркнул Епископ Рима:

«Такая интеграция необходима и неотложна, чтобы стать цельными священниками и ответить на полученное призвание, чтобы полностью отдать себя Богу и братьям, особенно тем, кто страдает больше всего».

Приводя слова известного наставника пресвитеров, блаженного кардинала Марсело Спинола-и-Маестре, Папа отметил, что в первую очередь семинаристы должны постигать добродетели и науку, ибо «наука без добродетели надмевает и не назидает, а добродетель без науки назидает, но не наставляет». Таким образом, всё в священнике – молитва, учёба, братство, миссия – должно быть едино.

В конце встречи Папа Франциск благословил гостей и призвал их «эффективно использовать напряжённое время становления с сердцем, обращённым к Богу, с открытыми руками и широкой улыбкой, делясь со всеми радостью Благой вести».