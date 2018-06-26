Обязаны ли католики давать десятину на церковные нужды?

На этот вопрос отвечает священник Станислав Смольчевский, SJ:

Закон о десятине был дан ветхозаветному народу Божию. Однако в среде первых христиан этот закон не действовал: они и так делились друг с другом всем, что у них было. Об этом мы читаем в Новом Завете, в частности, в Книге Деяний. Кто имел больше, тот больше и давал. Имевший меньше и давал меньше. Как таковой, десятины в христианской Церкви никогда не было, нет ее и теперь. Однако во времена феодализма церковная жизнь составляла одно целое с жизнью общества и государства. И тогда существовало такое законодательство: десятая часть всех доходов должна была отдаваться на содержание правящего класса и Церкви.

Но как обстоит дело сегодня? По совести, каждому верующему следовало бы ориентироваться на то, чтобы отдавать десятую часть имеющегося у него заработка. Вопрос только в том, как именно отдавать: всё сразу или постепенно? А вдруг у человека в данный момент нет денег? Так что, ему не приступать к исповеди, к Святому Причастию, пока он не исполнит обязанность жертвования десятины? Существует церковная заповедь, согласно которой каждый верующий призван оказывать материальную помощь развитию Церкви в меру своих возможностей. Есть такие некатолические христианские общины, в которых требование давать десятину – это непреложная обязанность. Но это дело самих этих общин. В Католической же Церкви главное – чтобы человек давал от сердца. Здесь следует вспомнить, как Иисус оценил поступок бедной вдовы, бросившей в сокровищницу храма одну маленькую монетку. Так вот, Иисус тогда сказал, что она пожертвовала больше всех. Ведь речь идет не о том, чтобы у Церкви были средства, а о том, чтобы воспитать в людях желание жертвовать на дело Божие: я отдаю лучшее из того, что у меня есть. Но сколько именно? Каждый из нас сам лучше всего знает свой бюджет. Главное, давать от всего сердца.

В Евангелии от Матфея (Мф 23,23) Иисус упрекает фарисеев, что они дают десятину с огородных растений, мяты и тмина, но при этом забывают главное: справедливость, милосердие и веру; а потом добавляет: «Это надлежало делать и того не оставлять». На первый взгляд, может показаться, что Господь здесь прямо указывает на необходимость давать десятину. Однако следует принять во внимание, что этот эпизод относится еще к миру Ветхого Завета, в котором и жили фарисеи, к миру, в котором действовал Закон Моисея. Новый Завет начал действовать со времени События Пасхи, и с ним были связаны радикальные перемены. Поэтому, если речь идет о том, какой должна быть Церковь, мы должны обращаться не к Ветхому Завету, а к Евангелию: «Се есть Новый Завет в Моей Крови». Новому Завету присущ и новый закон, которого мы и придерживаемся.

Ни в Книге Деяний, ни в Посланиях Апостолов мы не найдем указаний относительно десятины. Говорится о сборе пожертвований на нужды Церкви, но это не была обязательная десятина. Святой Павел трудился собственными руками, и никто никогда от него слышал: «Дайте мне десятину». Так обстояло дело у истоков Церкви, и так обстоит в ней дело сегодня. Иисус прямо не сказал о том, что обязательная десятина отменяется, как не сказал и о том, что, скажем, отменяется обрезание. Однако Он сказал нечто иное: «Кто хочет войти в Царствие Божие, должен уверовать и принять Крещение». И это всё. Он не сказал, что нужно платить десятину, как не сказал и о том, что ее не нужно платить. Но, вместе с тем, вся история Церкви свидетельствует о том, что в ней была организована помощь нуждающимся, что ее члены делились друг с другом своим материальным имуществом. И вот это должно продолжаться, должно существовать пока продолжается земное странствие Церкви. А сколько давать? Ведь Бог – не бухгалтер, подсчитывающий, кто дал на дело Божие и сколько именно дал. Важно, сделал ли ты это с любовью. Там, где нет любви, никакое пожертвование не имеет никакой ценности. Притом следует учитывать еще такое обстоятельство: если я делюсь с нуждающимся человеком, то делаю это, в том числе, и для Бога. Если я помогаю кому-то в его нуждах, то тем самым жертвую на дело Божие, и это пожертвование входит в десятину. Но какая-то часть моих пожертвований должна быть непосредственно адресована Церкви на ее нужды: на содержание церковных зданий, на их строительство, на приобретение храмовой утвари, литургических облачений и т.д. и т.п. Каждый верующий призван к личной ответственности за церковное имущество, за содержание своего приходского храма. Это – дело общины, дело конкретных прихожан. И каждый верующий должен как следует задуматься, как ему подойти к исполнению этой обязанности. Но при всём том необходимо помнить: главное – не сколько я дал, а с каким сердцем дал.

Источник: CREDO.pro

Перевод «Сибирской католической газеты»