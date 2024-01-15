Папа Римский призвал к сохранению видеоисточников Церкви

12 января Папа Франциск встретился с советом директоров и научным комитетом фонда MAC (Memorie audiovisive del cattolicesimo), созданным несколько лет назад по инициативе Святейшего Отца с целью сбора, сохранения и популяризации католического видеонаследия. Передает русская служба Vatican News.

В ходе встречи Епископ Рима выразил поддержку работе фонда, который провел своё первое пленарное заседание в мае текущего года. Папа напомнил о запуске широкомасштабных инициатив организации, таких как проект учёта и описания аудиовизуальных источников, относящихся к Юбилеям XX века, а также проекты по распространению аудиовизуального наследия учреждений и субъектов, относящихся к истории Церкви, например, Детской больницы «Бамбино Джезу» и фонда им. дона Карло Ньокки.

Папа отметил важность сотрудничества фонда MAC с другими организациями, такими как Апостольская библиотека и Ватиканский архив, университеты, исследовательские центры и технологические партнёры: это способствует «культурному повороту» в подходе к аудиовизуальным документам церковных архивов, а также помогает выявить – с точки зрения историографии – некоторые центральные аспекты жизни Церкви, начиная с XIX века, подчеркнул Святейший Отец.

Аудиовизуальная документация сопряжена с управленческими расходами, «поэтому разработка единого направления работы и перспектива совместного решения общих проблем сегодня представляются единственным жизнеспособным путём». Отсюда, по словам Епископа Рима, вытекает неотложная необходимость инвестиций и конкретных действий, чтобы снизить затраты и в то же время спасти от невосполнимой потери богатейшее историческое, культурное и религиозное наследие.

Святейший Отец предложил фонду упорядочить в соответствии с современными научными критериями достояние Ватиканской фильмотеки: «Будучи скромным в количественном отношении, оно обладает особой ценностью в силу интереса к методам записи хранящейся там аудиовизуальной документации с историко-культурной точки зрения». Папа Франциск высоко оценил проект реставрации кинолент о церковных Юбилеях, хранящихся в Ватиканской фильмотеке.

«В связи со Святым 2025 годом, – заключил Епископ Рима, – мне кажется, что это для всех хороший пример того, как можно и нужно укреплять наше богатое, но хрупкое аудиовизуальное наследие Церкви».



(На фото — Папа Римский Пий XI с операторами кинокомпании Paramount в 1930-х годах)