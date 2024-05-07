Весенние «мини-ретриты» от иезуитов

Наконец пришла весна; для многих из нас это время года также приносит приятную температуру, а природа оживает через растения. Хотя у большинства из нас нет времени на длительные духовные упражнения, вот несколько идей, как выделить час или два на «мини-ретриты» с Богом.

Какой бы вариант вы ни выбрали, запланируйте определенный период времени и выключите мобильный телефон. Если у вас есть возможность побыть наедине с собой во время духовного упражнения, это идеально, но первый вариант подойдет и родителям с детьми.

ПРОГУЛКА НА ПРИРОДЕ

Отправьтесь на природу, неторопливо прогуливаясь и обращая внимание на окружающую среду. Отпустите мысли и заботы, просто сосредоточившись на красоте растений, цветов, неба, животных и всего остального, с чем вы сталкиваетесь. Вы можете произнести короткую благодарственную молитву Создателю всех этих благ. В конце прогулки сядьте где-нибудь поудобнее и подумайте о своей добродетели и о том, что вы тоже созданы Богом — по Его образу. Поблагодарите Бога за это. (Если у вас есть маленькие дети, предложите им заметить и поделиться с вами тем, что видят в окружающей природе. Превратите это в совместную молитву.)

ИГНАТИАНСКАЯ МОЛИТВА СОЗЕРЦАНИЯ

Выберите удобное уединенное место. Выберите отрывок из Евангелия, которым вы будете молиться, возможно, из воскресных чтений, или тот, который перекликается с вашим личным опытом прямо сейчас. Начните, как предлагает святой Игнатий, с того, что предстанете перед Богом. Обратите внимание, как Иисус смотрит на вас с любовью. Медленно прочитайте этот отрывок, закройте Библию и позвольте себе представить эту сцену. Обратите внимание на виды, звуки и текстуры мира истории. Позвольте истории развернуться и даже пойти «не по сценарию». Где вы находитесь в истории? Как действует Иисус? Как действуют остальные присутствующие? Когда вы почувствуете, что история исчерпала себя, завершите молитву. Затем запишите то, что происходило в молитве, поделившись опытом пребывания с Иисусом, Марией или любимым святым. Напишите о том, что вы испытывали и где проявлялись моменты утешения (например, покоя, свободы или комфорта). Было ли какое-нибудь место, где вы чувствовали, что Бог дарует вам принятие? Молитесь об этих моментах и ​​пишите о них.

ТВОРЧЕСТВО, ВДОХНОВЛЕННОЕ ЗНАЧИМЫМИ ОБЪЕКТАМИ

Если вам нравится творчество, выберите объект, который имеет для вас духовное значение, и найдите время, чтобы порисовать, сочинить музыку или заняться чем-то еще. Например, возможно, это любимая религиозная икона, подарок дорогого члена семьи или друга или символ важного момента или воспоминания. Используйте искусство как возможность молиться и уделить внимание тому, какое значение этот объект имеет для вас прямо сейчас. Предложите свой акт творения Господу во время работы, разделив с Ним этот процесс. Здесь важно молиться, а не действовать. Я не очень талантливая акварелист, но мне нравится рисовать акварелью только для себя, отказавшись от перфекционизма. Возможно, вы предпочитаете взять цветную ручку и записать слова или предложения, выражающие мысли или образы вашей молитвы. В конце молитвы отложите в сторону свое творчество, закройте глаза и подумайте, где Бог присутствовал с вами в это время молитвы. Что вы хотите сказать Богу? Что Бог хочет сказать вам в ответ?



Марина Берзинс Маккой

Источник: Иезуиты в России и СНГ