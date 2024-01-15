Ближайший помощник Бенедикта XVI рассказал о причинах отставки Папы Ратцингера

Различные теории заговора, связанные с историческим уходом Папы Бенедикта XVI с поста главы Римско-Католической Церкви в 2013 году, развенчал многолетний личный секретарь понтифика архиепископ Георг Генсвайн. Об этом пишет католический портал Crux.

По словам немецкого архиепископа, когда Папа Римский признался ему в своем решении уйти в отставку, «это был очень тяжелый удар» для него.

«Я сказал: Святой Отец, Вы не можете этого сделать. Но он объяснил мне, что боролся и страдал, однако у него больше не оставалось физических и психологических сил нести эту ответственность», — пояснил монс. Генсвайн, подчеркнув, что «гей-лобби, IOR, педофилия, Vatileaks не имеют ничего общего с его решением».

Выступая перед прихожанами прихода Святого Сердца в Карновали (Бергамо), в праздник Крещения Господня 6 января, Генсвайн описал покойного понтифика, скончавшегося 31 декабря 2022 года в возрасте 94 лет, как человека, «чье призвание заключалось в том, чтобы быть профессором университета, а не церковным иерархом».

«Он не был рожден для того, чтобы осуществлять власть», — продолжил архиепископ Генсвайн, настаивая на том, что после своего избрания Папой Римским и столкновения с тревожными проблемами в Церкви, такими как скандалы с педофилией, «у него было сильное чувство ответственности: уже будучи кардиналом, он видел, что большая проблема Церкви были не гонения и нападки извне, а внутренняя грязь».

Осознание этого «дорого ему стоило», подчеркнул Генсвайн: «Мы никогда не видели, чтобы он плакал, потому что он очень старался контролировать свои эмоции и контролировал их, но он страдал».

С самого начала, по словам Генсвайна, Бенедикт считал, что его папство будет недолгим из-за его возраста, поскольку на момент избрания ему было 78 лет, и что после отставки «он был убежден, что не проживет дольше года». Однако после ухода в отставку Йозеф Ратцингер прожил почти 10 лет.

67-летний архиепископ Георг Генсвайн в прошлом году был командирован в свою родную епархию во Фрайбурге.

Он вернулся в Италию на первую годовщину смерти Бенедикта XVI и отслужил по этому случаю 31 декабря 2023 г. Мессу в базилике Святого Петра вместе с кардиналами Герхардом Мюллером и Куртом Кохом.

В своей проповеди в тот день архиепископ Генсвайн назвал Папу Бенедикта «ярким примером» для христиан и поблагодарил его за его жизнь и свидетельство, сказав: «Мы с ним всё ещё крепко связаны. Благодарение Богу за дар его жизни, за богатство его педагогического служения, за глубину его богословия и блестящий пример этого простого и смиренного работника в винограднике Господнем».

В публичном разговоре, о котором сообщили итальянские СМИ, Генсвайн уклонился от вопроса об отношениях Бенедикта с Папой Франциском, но сказал, что у кардинала Ратцингера, несмотря на его близкую дружбу с Папой Иоанном Павлом II, были с ним и разногласия.

Генсвайн сказал, что последние годы Бенедикта XVI прошли в молитвах с четками, духовном созерцании и служении Мессы, и что время от времени он смотрел фильмы «Дон Камилло» итальянского журналиста и карикатуриста Джованнино Гуарески, которые представляют собой серию кинокартин, созданных в послевоенной Италии, рассказывающую о жизни главного героя священника дона Камилло и его прихожан в маленьком городке Боретто.

«Глядя на них, немец хорошо понимает итальянскую душу, которая с тех пор особо не изменилась», — сказал монс. Генсвайн, имея в виду 1950-е годы, когда сериал был впервые показан на широких экранах.

Гуарески, по его словам, «был превосходным богословом, он был лучше, чем некоторые профессора, произносящие речи, которые не понимают».

Генсвайн также настаивал на том, что Бенедикт XVI, хотя его часто изображают суровым и серьезным, на самом деле был более беззаботным и радостным, чем думают люди.

«Если вы зайдете в Google и напишете слово „радость“, в результате вы получите ссылку на Бенедикта XVI. Для него это было ключевое слово: вера — не бремя, а радость, которая была одним из его плодов, как и его тонкий юмор», — рассказал архиепископ.

Теперь же, спустя 20 лет работы в качестве ближайшего помощника Йозефа Ратцингера, монс. Генсвайн утверждает, что даже после ухода Бенедикта XVI он продолжает чувствовать «его духовное всемогущество», однако ему «очень не хватает физического присутствия покойного Папы».

(с использованием материалов rossaprimavera.ru)