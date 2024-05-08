Вооруженный человек арестован при попытке проникнуть в Ватикан на общую молитву с Папой Франциском
Человек, вооруженный несколькими видами оружия и одетый в рясу, пытался войти на площадь Святого Петра в Ватикане, чтобы принять участие в молитве Regina Caeli вместе с Папой Франциском в воскресенье, 5 мая 2024 года, пишет «Седмица».
По данным итальянского информационного агентства ANSA, священник из Чехии пытался пройти через металлоискатель с пневматическим пистолетом, двумя ножами, резаком и отверткой.
После ареста священника предъявили обвинение в незаконном хранении оружия. На допросе священник сказал, что он носил это оружие для личной защиты.
По данным итальянской газеты La Repubblica, задержанным является 59-летний священник Милан Палкович.
По данным Europa Press, оружие находилось в сумке, принадлежавшей другому мужчине, 60-летнему чеху, сопровождавшему священника и также задержанному.
Ни у одного из них нет судимости, и оба приехали в Рим в паломничество из Чехии.
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