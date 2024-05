Библиотека Грайфсвальдского университета в Германии открыла онлайн-портал старинных рукописей

Библиотека Грайфсвальдского университета в Германии открыла онлайн-портал старинных рукописей, а старинная церковная библиотека Духовного Служения города выставила на нем свое богатейшее собрание манускриптов, передает «Седмица» со ссылкой на Arkeonews.

Портал рукописей Handschriftenportals (HSP) возник как центральное онлайн собрание рукописных книг средневековья и документов нового времени. Многие их этих бесценных книг и документов считаются уникальными памятниками культуры и истории. Участвующие библиотеки и архивы со всей Германии ныне с готовностью предоставляют через новый портал свои старинные рукописи и исторические документы в распоряжение специалистов всего мира и самой широкой общественности.

Библиотека Грайфсвальдского университета (Greifswald University Library, UBG) и старинная церковная библиотека Духовного Служения в Грайфсвальде (Library of the Spiritual Ministry in Greifswald) первыми предоставили порталу свои обширные собрания средневековых рукописей. Эти коллекции являются важной частью образовательной и культурной истории Мекленбурга-Западной Померании. В рамках проекта, финансируемого Немецким исследовательским фондом (German Research Foundation, DFG), работники библиотеки Грайфсвальдского университета оцифровали уже многие рукописи и выложили их в цифровой библиотеке Мекленбурга-Западной Померании (Mecklenburg-Western Pomerania Digital Library) и на новом портале рукописей Handschriftenportals.

В рамках проекта оцифровано уже 104 тома рукописей из фондов Грайфсвальдской библиотеки Духовного Служения и 55 томов из фондов библиотеки Грайфсвальдского университета. В общей сложности, создано на данный момент 83 375 файлов изображений на 72 293 страницах. Вместе с ранее оцифрованными рукописями, появились еще 165 рукописей, хранящихся в Грайфсвальде – их можно изучить через любой из двух этих порталов.

Оцифровка средневековых рукописей – дело непростое. Прежде чем приступить к сканированию, переплетчики и реставраторы готовят книги, применяют особые технологии повышения контрастности и осветления к страницам, поврежденным сыростью и плесенью, восстанавливают утраты и повреждения по мере возможности. При этом сотрудникам надлежит соблюдать особые правила обращения с бесценными уникальными экземплярами.

Многие не столь древние архивные тексты также имеют высочайшую ценность и пользуются огромным спросом у специалистов и поисковиков, хотя не все из них пока поступили в сетевые библиотеки и архивы. Это, к примеру, книги регистрации крещений и смертей, папки, протоколы и стенограммы муниципальных собраний и прочие документы, в которых хранится история города и университета Грайфсвальда, и все они ждут оцифровки. Практический опыт работы библиотечных порталов в последние месяцы показывает, что количество пользователей нарастает, как снежный ком, по мере появления на них все новых и новых рукописей и исторических документов. Пользователей привлекают и новые возможности обработки содержимого – к примеру, есть функция сравнения оцифрованные фрагментов рукописей и «виртуального сшивания» их воедино, что очень важно при научном анализе.

Огромные объемы данных представляют особую проблему для обработки. Приходится искать новые инструменты поиска для эффективной работы с содержимым хранилищ. Первые шаги были сделаны с помощью функции распознавания рукописного текста: с 2015 года библиотека Грайфсвальдского университета участвует в нескольких проектах DFG с использованием программы распознавания Transkribus на основе искусственного интеллекта. Однако и эта передовая программа не всегда гарантирует успех, поскольку ей самой нужны учителя. Для чтения средневековых рукописей в первую очередь нужны прежде всего специалисты-языковеды, способные дать программе ключи и практические средства к распознаванию текста на разных языках (латыни, нижненемецком, средневерхненемецком) и стилей письма. Университет Грайфсвальда уже располагает соответствующими платформами и участвует в этих разработках в тесном сотрудничестве с исследователями и языковедами.

Проект сотрудничества портала рукописей с привлекаемыми организациями и специалистами возглавляет доктор Роберт Гилль, заведующий отделом западных рукописей Берлинской государственной библиотеки. Доктор Кристоф Макерт, заместитель генерального менеджера проекта, в 2000 году стал соучредителем Центра рукописей при библиотеке Лейпцигского университета. Этот центр давно уже занимается каталогизацией и оцифровкой рукописных собраний во многих проектах, в том числе в проекте оцифровки городского архива Штральзунда. Большую работу проводит и Бруно Блюггель, глава Центра оцифровки в библиотеке Грайфсвальдского университета и координатор целого ряда проектов оцифровки документов, финансируемых третьими сторонами.