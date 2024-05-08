Чудо разжижения крови святого Януария снова произошло в Неаполе

Чудо разжижения крови святого Януария, епископа, мученика и покровителя Неаполя, вновь повторилось в базилике Святой Клары 4 мая 2024 года, передает «Седмица» со ссылкой на информационное агентство CNA.

Неаполитанская архиепархия сообщила на своем сайте, что 4 мая, в 18:38 по местному времени, чудо разжижения крови святого Януария произошло еще раз.

Святой Януарий принял мученическую смерть в 305 году, во время жестоких гонений, устроенных римским императором Диоклитианом.

Чудесное разжижение произошло во время мессы, которую возглавил архиепископ Неаполя Доменико Батталья при участии аббата Винченцо Де Грегорио и мэра Неаполя Гаэтано Манфреди.

Когда чудо в очередной раз повторяется, людям размахивают белой тканью, чтобы показать, что чудесное знамение произошло. По этому поводу аббат Де Грегорио подал знак.

Оспаривая мнение о том, что, если кровь не разжижается, может произойти какое-то несчастье, архиепископ Батталья сказал присутствующим на мессе, что «эта кровь является знаком мечты о спасении, надежды, доверия». «Это не оракул, к которому нужно обращаться, а компас, которому нужно следовать, потому что он всегда хорошо ориентирован на Христа, начало и цель нашего путешествия, нашу историю и историю мира», — подчеркнул прелат.

«Агиографические источники и записи о мученической кончине епископа Януария рассказывают нам, как он, без всякого страха, поставил благо своих братьев выше своей безопасности, отправившись навестить брата, заключенного в тюрьму из-за его веры во Христа», — продолжил архиепископ Батталья.

«Тогда святитель молился мученику: «Помоги нам идти путями времени и истории, устремив взор на Господа, которого ты любил и служил, и пусть мы всегда будем с ногами, готовыми идти к нашим братьям и сестрам». которые находятся в физических, внутренних или социальных тюрьмах». «Пусть мы будем подобны вам, которые, несмотря на опасности и гонения, ради любви к Богу и братьям не побоялись отправиться и рискнуть своей жизнью, чтобы распространять хлеб Слова, восстанавливающий братьев, заключенных в тюрьму из-за Евангелия и насилие людей», — также молился он», — рассказал верующим архиепископ Неаполя.

Продолжая обращаться к святому покровителю Неаполя, архиепископ сказал: «Свидетель плодотворной крови, молись вместе с нами и помоги нам молиться неустанно, чтобы в этом твоем городе невинная кровь не пролилась вновь, чтобы в нашей Европе, в Святой земле и мире братоубийственные конфликты прекратились». «И пусть Иисус Христос победит всякое насилие, вытрет слезы боли и обезоружит прощением все желание мести», — заключил свою молитву архиепископ.

Чудо разжижения крови епископа-мученика святого Януария происходит обычно три раза в год.

Первый раз — в день, посвященный перенесению его останков в Неаполь, в субботу перед первым воскресеньем мая. Второй раз — в его литургический праздник, 19 сентября. Третий раз — 16 декабря, когда верующие благодарят его за заступничество в уменьшении последствий извержения вулкана Везувий, которое произошло в 1631 году.

Св. Януарий был епископом Беневенто в регионе Кампания, итальянской епархии, прилегающей к Неаполю, где он родился в 272 году. Во время гонений на Церковь со стороны римского императора Диоклетиана, известных как «Великие гонения» (303–313 гг.), Януарий вместе с группой других христиан попал в плен и подвергся страшным пыткам. Епископ и его друзья отказались отречься от веры и поклоняться языческим богам. Несмотря на жестокость, которой они подверглись, никто из них не сдался, и все были приговорены к смертной казни. Их пытались сжечь заживо в печи, но огонь не причинил им вреда. Затем их бросили львам, но животные не приблизились к ним. Поэтому решили обезглавить их всех. 19 сентября 305 г. святой Януарий и его соратники были казнены близ Поццуоли.

Каждый год 19 сентября Католическая Церковь празднует праздник святого Януария, епископа и мученика.



(На миниатюре — архиепископ Неаполя Доменико Батталья целует реликварий с кровью святого Януария, 4 мая 2024 года. | Фото: Chiesa di Napoli)