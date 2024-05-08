Папа призвал верующих молиться Св. Розарием о мире

В конце общей аудиенции 8 мая Папа Франциск вверил паломников материнской опеке Пресвятой Богородицы и попросил молиться Св. Розарием о мире для страждущих народов. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь с особым приветствием к молодёжи, больным, старикам и молодожёнам, Епископ Рима сказал:

«Сегодня Церковь возносит традиционное Молитвенное прошение к Помпейской Богородице Розария. Я призываю всех обратиться к заступничеству Марии, дабы Господь даровал мир всему миру, особенно возлюбленным и многострадальным Украине, Палестине, Израилю, Мьянме».

Тепло приветствуя польских паломников, Папа напомнил:

«Сегодня вы отмечаете праздник св. Станислава, епископа и мученика, небесного покровителя вашей родины. Папа Римский Иоанн Павел II писал, что с небес этот святой всегда разделял страдания и надежды вашего народа, помогая ему выжить, особенно во времена Второй мировой войны. Да стяжает и теперь заступничество св. Станислава дар мира для Европы и всего мира, особенно для Украины и Ближнего Востока. Благословляю вас от всего сердца!»