В 2024 г. на Фатимские празднования прибудет самое большое количество паломников со времен пандемии

Тысячи паломников стекаются к храму Богоматери Розария в Фатиме, что составляет самую большую группу паломников со всей страны после пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Catholic.by со ссылкой на информационное агентство KAI, португальские СМИ и информацию полицейских служб. По словам сотрудников дорожной полиции Португалии, большинство паломников, направляющихся в Фатиму, прибудут к святыне в субботу 11 мая.

Главным поводом для паломничества к всемирно известному Богородичному санктуарию является 107-я годовщина начала явлений Пречистой Девы Марии трем детям-пастушкам на склоне Кова-да-Ирия.

По данным спецслужб, на торжества, которые начнутся в предстоящее воскресенье вечером, в Фатиму могут прибыть более 500 тысяч паломников, в основном португальцев.

Эти торжества возглавит ординарий епархии Лейрия-Фатимы епископ Жозе Орнелаш Карвалью, председатель Конференции Епископата Португалии.

Как сообщило руководство португальского святилища, тысячи паломников, направляющихся в Фатиму во вторую неделю мая, координируются приходским ректоратом Фатимы и полицейскими службами через платформу Vost Portugal. Это позволяет группам паломников получать информацию о дорожном движении по всей стране, а также практические советы по размещению.

По мнению комментаторов, большее по сравнению с предыдущими годами количество паломников, направляющихся в Фатиму, связано не только со снятием противоэпидемических ограничений, но и является результатом активизации религиозной жизни после Всемирного дня молодежи, прошедшего в Португалии в прошлом году.