Оригинальная забота Церкви Индонезии о призваниях

В некоторых районах Индонезии, которую Папа Франциск посетит в сентябре, представители местного духовенства и монашества по нескольку дней гостят в католических семьях, чтобы показать молодёжи красоту всецелого посвящения себя Богу. Сообщает русская служба Vatican News.

«Священники, монашествующие, семинаристы встречаются с мирянами, ведут интенсивный и глубокий диалог, устанавливают дружеские отношения», – рассказал католическому агентству Fides Френсис Прамана, катехизатор из провинции Центральная Ява. Таким образом Церковь стремится противостоять снижению числа призваний к священству и монашеству, традиционно процветающих в Индонезии, но замедлившихся в последние годы.

Со своей стороны местная францисканка с. Рустика отметила: «Наше присутствие среди индонезийских католиков служит приближению молодёжи к монашеской жизни; мы свидетельствуем о том, как богопосвящённые люди ведут себя в повседневности. Монашеское призвание – это особая благодать, дарованная Богом, и этой благодатью нужно делиться с новыми поколениями». По словам миссионерки, Церковь организует поездки детей, молодёжи и подростков в г. Соло, чтобы те посетили местные монастыри, а также оценили их просветительское служение в школах и детских домах.

В Подготовительной семинарии Святого Петра Канизия в Магеланге учатся 194 кандидата в священники, а в Высшей духовной семинарии Святого Павла в Джокьякарте – 68. Эти две семинарии архиепархии Семаранга на Центральной Яве всегда были индикатором тенденций в области призваний; их выпускниками стали сотни священников и десятки епископов. Многие помнят слова Папы Франциска о том, что индонезийский архипелаг – это всемирный источник монашеских призваний.

Однако в последнее десятилетие местные монашеские ордена и конгрегации отмечают спад призваний. «Теперь у нас всего четыре послушницы, две постулантки и две аспирантки», – отмечает с. Терезианна, настоятельница общины Дочерей Святейших Сердец Иисуса и Марии (F.C.J.M.). Среди урсулинок большинство послушниц родом с других островов, сообщает с. Лита Хасана, настоятельница Ордена св. Урсулы (O.S.U) в Индонезии.

Исключение составляет провинция Западный Калимантан в индонезийской части острова Борнео: в 2021 году в Конгрегацию францисканских сестёр-миссионерок св. Антония (S.F.S.A.) пришли 12 девушек, 10 стали послушницами в Корейском францисканском сестричестве (K.F.S) в Понтианаке (Западный Калимантан) и 24 присоединились к Конгрегации францисканских сестёр во имя Непорочного Зачатия Божьей Матери (S.F.I.C).

Миссионерское агентство Fides подчёркивает, что инициатива пребывания монашествующих в семьях получила признание в нескольких епархиях республики и будет расширена в других, «чтобы на пути взаимного сближения Индонезия подтвердила статус страны монашеских призваний».