Общая аудиенция 8 мая. Папа Франциск: надежда – добродетель «молодых душой» (+ ФОТО)

На общей аудиенции в среду Святейший Отец продолжил катехизические наставления на тему богословских добродетелей, посвятив размышления второй из них – надежде. Передает русская служба Vatican News.

В Катехизисе Католической Церкви, напомнил Папа, надежда определяется как богословская добродетель, которая позволяет стремиться к Царству Небесному и желать вечной жизни, полагаясь на обетования Христа и помощь Святого Духа. Надежда отвечает на непреложные вопросы о цели земного пути и о судьбах мира, и её отсутствие порождает печаль и ощущение глобальной тщетности. Если нет смысла в жизни, если в начале и конце человека ожидает небытие, то кажется бессмысленным идти по жизни, и все наши добродетели рискуют рассыпаться и превратиться в прах. Папа Франциск подчеркнул, что надежда не исходит от нас самих, она является драгоценным даром Божьим.

Надежда христиан основана вовсе не на их заслугах, а на вере в Господа Иисуса Христа, Который умер, воскрес и даровал верующим Своего Духа. «Мы получили искупление в том смысле, что нам была дарована надежда – достоверная надежда, благодаря которой можно встречать лицом к лицу наше настоящее», – процитировал Папа своего предшественника Бенедикта XVI (энциклика Spe salvi, 1). Это значит, что никакое поражение, никакая смерть не вечны, однако без веры в воскресение Христа всё становится пустым, даже проповедь апостолов. К сожалению, мы часто грешим против надежды, когда склоняемся к печали, когда унываем из-за своих грехов и забываем о милосердии Бога, отметил Святейший Отец.

«Современному миру очень не хватает терпения – добродетели, идущей рука об руку с надеждой. Терпеливые люди – ткачи добра. Они упорно стремятся к миру, и хотя некоторые торопливо желают получить всё и сразу, терпение умеет ждать. Даже когда многие вокруг поддаются разочарованию, тот, кто одушевлён надеждой и терпелив, способен пережить самые тёмные ночи».

По словам Епископа Рима, надежда является добродетелью не только молодых, но и стариков. Евангельские старцы Симеон и Анна терпеливо надеялись встретиться с Мессией, и когда это случилось, благодать преисполнила их сердца величайшей, неизведанной доселе радостью. Мы тоже можем испытать подобную радость, если найдём в своих сердцах место для искренней надежды, святого терпения и твёрдой веры в Бога, подчеркнул в конце обращения к паломникам Папа Франциск.