Зимбабве: в Александрийском патриархате рукоположена диаконисса (+ ФОТО)

Митрополит Зимбабвийский Серафим (Кикотис, Александрийский патриархат) впервые рукоположил женщину в диакониссы. Хиротония диакониссы Анджелик Молен состоялась в Великий Четверг, 2 мая, в миссионерском приходе св. Нектария в Уотерфолле близ Хараре, сообщает «Благовест-инфо».

Анджелик Молен – активная прихожанка церкви св. Нектария, она организовала приходскую школу, группы для матерей, молодежные встречи при приходе. В настоящее время Молен изучает географию и экологию в университете, по окончании учебы возглавит экологическую инициативу, объединяющую православные приходы в Зимбабве.

По словам митрополита Серафима, диаконисса Анджелик будет исполнять в епархии как пастырские и миссионерские, так и богослужебные обязанности. «Она будет делать все, что делает во время литургии диакон, участвовать во всех таинствах и православных богослужениях», – подчеркнул иерарх.

В первые века христианства институт диаконисс был распространен в Церкви. Диакониссы помогали на крещениях женщин, причащали на дому больных, занимались образованием и административной работой, пишет сайт Центра св. Фивы – организации выступающей за возрождение женского диаконата в православной Церкви. Центр назван в честь Фивы Кенхрейской – диакониссы, которая упоминается в послании апостола Павла к Римлянам.

Синод Александрийской Православной Церкви принял решение о восстановлении института диаконисс еще в 2016 году. На следующий год Патриарх Александрийский Феодор II посвятил в диакониссы пятерых монахинь из Демократической республики Конго, однако диаконская хиротония над ними совершена не была.

Спустя два дня после диаконской хиротонии, в Великую Субботу, митрополит Серафим произвел Анджелик Молен в достоинство архидиакониссы, сообщает Центр св. Фивы.