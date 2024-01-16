Папа Франциск в программе итальянского ТВ: «Я опасаюсь эскалации войны»

14 января 2024 г. Папа Франциск дал обширное интервью программе «Che tempo che fa» итальянского телеканала Nove, затронув темы предстоящих апостольских поездок, Украины, благословения однополых пар, феномена миграции и церковных реформ. Передает русская служба Vatican News.

Отвечая на вопрос журналиста Фабио Фацио о возможной отставке, Святейший Отец сказал: «Это не приходит мне на мысль, не вызывает ни беспокойства, ни желания, хотя такая возможность открыта для всех Римских Пап». В подтверждение своих слов Епископ Рима объявил о двух международных поездках, которые предполагались в предыдущих интервью: в Полинезию и Аргентину. В Аргентину – куда он был официально приглашён письмом нового президента Хавьера Милея – Папа может отправиться в конце года: «В этот сложный период для страны народ очень страдает. Я планирую поездку во второй половине года, потому что сейчас там сменилось правительство и появились новые реалии. В августе я должен совершить поездку в Полинезию, а потом, если получится, – в Аргентину. Я хочу туда поехать. Десять лет – это хороший срок, что ж, я могу поехать».

Папа Франциск рассказал: «В прошлую среду приехала делегация детей из Украины, они видели кое-что на войне, и я скажу одну вещь: никто из них не улыбнулся, хотя дети радуются спонтанно. Я подарил им шоколадки, и они не улыбались, забыв, как это делать. Причины, по которым ребёнок забывает улыбаться, достойны осуждения. Вот что делает война: она лишает мечтаний».

Вновь, как на протяжении 100 дней конфликта на Ближнем Востоке и почти двух лет конфликта на Украине, Папа заклеймил ужас войны: «Действительно, заключать мир рискованно, но война – это ещё больший риск. За войнами стоит торговля оружием. Один экономист сказал мне, что теперь максимальные проценты и наибольшую прибыль приносят инвестиции в оружейные заводы. Инвестировать, чтобы убивать».

Епископ Рима подчеркнул: «Эскалация войны пугает меня, потому что с нынешними шагами войны вопрос в том, чем мы закончим. С ядерным оружием, которое разрушает все вокруг? Как мы закончим? Как Ноев ковчег? Меня беспокоит способность к саморазрушению, которой сегодня обладает человечество».

Говоря о пастырской сущности Церкви, Папа Франциск повторил призыв «прощать все» и относиться к людям с большой добротой: это очень важное задание для исповедников. Сам он за 54 года священства лишь однажды отказался простить «из-за лицемерия человека». «Я всегда все прощал, но также скажу, понимая, что кто-то может снова упасть: Господь прощает нас, чтобы помочь не упасть снова или падать реже. Мы должны прощать всегда».

Папа ответил на вопрос о документе Департамента вероучения Fiducia supplicans, посвящённом возможности пастырского благословения пар, находящихся в «неупорядоченной» ситуации по отношению к католической нравственности. Документ вызвал неоднозначную и даже негативную реакцию. Епископ Рима признал, что «иногда решения не находят приятия со стороны других», и часто «это происходит из-за незнания». Далее Папа подтвердил принцип, высказанный на Всемирном дне молодёжи в Лиссабоне: «Господь благословляет всех без исключения, всех приходящих к Нему. Господь благословляет любого способного принять крещение, то есть каждого человека. Но затем люди должны открыться благословению Божьему и увидеть, какой путь предлагает им Господь. Мы же обязаны взять их за руку и помочь пройти этот путь, а не осуждать их с самого начала».

В интервью было также уделено место теме миграции, которая очень близка Папе: Святейший Отец вспомнил о трогательной встрече с молодым камерунцем Пато, жена и шестилетняя дочь которого погибли в прошлом году от голода, жары и жажды в пустыне между Тунисом и Ливией. Папа Франциск принял его в Доме Святой Марфы в ноябре. «Обращение с мигрантами крайне жестоко с момента, когда они покидают свои дома, и до прибытия в Европу», – сказал Святейший Отец, напомнив о драматическом положении многих людей в ливийских лагерях и трагедии в Кутро на побережье Калабрии в феврале 2022 года. «Действительно, каждый имеет право оставаться дома или стать мигрантом, однако никогда нельзя закрывать дверь». Необходима хорошо продуманная миграционная политика, способная «взять проблему мигрантов в свои руки и устранить все мафиозные группировки, которые эксплуатируют мигрантов».

Говоря о реформах в Церкви, Епископ Рима подчеркнул, что в первую очередь нужно осуществить «реформу сердец», а уже затем переходить к структурам, которые нужно сохранять, изменять, реформировать в соответствии с их предназначением. Сделать реформу сердца – значит очистить его от злобы и зависти, порока, который губит любые отношения.

Это лишь некоторые из тем, затронутых Папой в интервью программе «Che tempo che fa», которая вышла в эфир на канале Nove. В 2021 г. Святейший Отец уже беседовал с журналистом этой популярной программы, когда она выходила на телеканале RAI.

Сальваторе Чернуцио – Град Ватикан