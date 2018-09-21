Константинопольский Патриарх посетит Грецию и обсудит ситуацию на Украине

Константинопольский Патриарх Варфоломей с 30 сентября по 5 октября посетит Грецию, во время встреч будет обсуждаться ситуация с предоставлением автокефалии Украине, сообщил РИА Новости источник в Фанаре, где расположена резиденция Вселенского Патриарха.

Поездку Патриарх начнет с Северной Греции.

«Во время визита Варфоломей встретится с представителями не только церковных, но и светских властей. Запланировано много встреч с представителями государственной власти, в том числе с премьер-министром и президентом Греции. Выходцы из Константинополя организуют 4 октября торжественный прием в честь Патриарха Варфоломея», — сказал собеседник агентства.

«Среди тем будет обсуждаться ситуация с предоставлением автокефалии Украине», — сказал он.

Хотя Элладская Православная Церковь не высказывает свою позицию в связи с действиями Константинопольского патриархата по предоставлению автокефалии Украине, на эту тему выступили в СМИ уже два митрополита.

Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим заявил, что действия Патриарха Варфоломея ведут к расколу православия и призвал его покаяться и прекратить провоцировать схизму. Митрополит Серафим в заявлении напомнил, что до недавнего времени Константинопольский патриархат признавал только каноническую Украинскую Православную Церковь под руководством митрополита Онуфрия, а сейчас Варфоломей «по своим личным причинам дает автокефалию раскольникам Украины». Иерарх напомнил изречение святого Иоанна Златоуста – «грех раскола не смывается даже мученической кровью».

Один из самых влиятельных иерархов Элладской Православной Церкви митрополит Пирейский Серафим заявил, что в «ужасной геополитической и геостратегической игре между НАТО и Российской Федерацией» вокруг Украины нельзя использовать «в качестве инструмента Церковь».

По его словам, «церковь не может быть инструментом в геополитических и геостратегических планах и проектах в международной системе жизни и сосуществования наций».

Примечательно, что митрополит Пирейский ранее выступал против проведения Собора на Крите и направил письма с благодарностью главам Антиохийской, Болгарской и Сербской Церквей за отказ ехать на Всеправославный собор.