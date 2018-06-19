К визиту Папы Франциска латвийская «Caritas» призывает католиков вязать узорчатые носки

Благотворительная организация «Caritas Latvija» при содействии «Вестника Католической Церкви» обратились к верующим с призывом приготовить подарок Папе Римскому Франциску, который в конце сентябре прибудет с визитом в Латвию. В качестве подарка инициаторы призывают вязать теплые узорчатые носки.

Авторы идеи полагают, что это будет сердечный, теплый подарок Святейшему Отцу в народном стиле.

«Да, у Папы Римского только одна пара ног, но его сердце безгранично, поэтому самую красивую пару мы преподнесем в дар ему, а остальные отправим в «Caritas» на Украине, где их подарят пострадавшим в результате военных действий жителям», — заявили организаторы, добавив, что это станет жестом солидарности и милосердия.

Поддерживая инициативы Папы Римского, всех, кто соберется вязать носки, призывают делать это с молитвой, в которой нужно просить о мире во всем мире и о другом. К носкам призывают прикрепить пожелание – понтифику или жителям Украины.

Также можно написать имя, фамилию и контактную информацию, а затем передать носки в палатку «Вестника Католической Церкви», который будет установлен в Аглоне с 13 по 15 августа.

До 24 августа носки можно принести также в лавку организации «Caritas» в Кафедральном соборе святого Екаба (Якова). Инициативу поддержал Митрополит Рижский архиепископ Збигнев Станкевич.

Источник: Благовест-инфо