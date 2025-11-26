«Жизнь – это дар, а не угроза». Катехизическое наставление Папы Льва XIV на общей аудиенции 26 ноября 2025 года. Ватикан, площадь Св. Петра

На общей аудиенции в среду 26 ноября Лев XIV напомнил верующим, что Пасха Христа освещает тайну жизни и позволяет смотреть на неё с надеждой. Жизнь приходит как дар, не по нашему выбору, и она требует заботы, внимания и осмысления; она пробуждает великие вопросы о смысле и конечной цели человеческого пути.

Обращаясь к паломникам на площади Св. Петра, Папа отметил, что надежда помогает идти вперёд даже в трудностях. Только с ней существование перестаёт казаться краткой паузой между двумя пустотами и становится возвращением домой. Надежда рождается от упования на Бога Отца, создавшего человека из любви.

Святейший Отец предостерёг от «болезни современности» – утраты доверия к жизни. Когда жизнь воспринимается не как дар, а как угроза, человек легко впадает в отчаяние, поэтому сегодня особенно важно свидетельствовать о Боге-жизнелюбце, защитнике жизни. В Евангелии Господь Иисус исцеляет раны, возвращает людям достоинство и открывает путь спасения каждому, особенно забытым и отверженным, Он Сам является источником жизни и приглашает человека участвовать в Своём деле творения. С первых страниц Священное Писание открывает нам, что «жизнь, именно в своей высшей форме, человеческой, получает дар свободы и становится драмой». История Каина и Авеля показывает, что грех разрушает братство, порождает зависть и насилие, но никак не влияет на логику и замысел Всевышнего:

«Бог неизменно верен Своему замыслу любви и жизни; Он неустанно поддерживает человечество, даже когда оно, следуя примеру Каина, подчиняется слепому инстинкту насилия в войнах, дискриминации, расизме и многочисленных формах рабства».

Созидать жизнь означает доверять Богу и служить человеку, прежде всего в чуде материнства и отцовства, посреди тягот повседневности, «часто сталкиваясь с препятствиями в планах и мечтах». Следуя той же логике, порождать – значит «стремиться к экономике солидарности, к общему благу, которым все в равной степени пользуются», это значит уважать творение и заботиться о нём, нести утешение «через внимательное слушание, присутствие и конкретную, бескорыстную помощь».

В конце наставления Папа Римский подчеркнул, что сила воскресения Христа всегда поддерживает на жизненном пути, даже когда зло омрачает сердца и умы:

«Когда кажется, что жизнь угасла, застыла, смотрите: воскресший Господь продолжает идти рядом, до конца времён, и Он идёт с нами и для нас. Он и есть наша надежда».



Источник: русская служба Vatican News