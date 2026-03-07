Женский день со святыми мученицами

«Обращайтесь с благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом»

(1Петр., 3:7)



«Чем слабее сосуд, тем больше благодать,

тем блистательнее трофей, тем славнее победа».

(Св. Иоанн Златоуст, похвала мученице Дросиде)

Гендерные праздники в нашем обществе вызывают самую неоднозначную реакцию. Часть женщин вполне разумно напоминает, что цветы и комплименты они готовы получать не только 8 марта, но и во все остальные дни; более радикально настроенные дамы усматривают в женском празднике проявление сексизма. Впрочем, и те, и другие – а также мужчины — охотно пользуются возможностью получить дополнительный выходной. Я же предлагаю сегодня вспомнить об уроках, которые нам преподают святые женщины – девы, жены, вдовы, сестры, матери, подруги, претерпевшие мученическую кончину в период гонений на христиан. Это не самые праздничные истории, и все же они, в конечном счете, о Любви.

О раннехристианских мученицах мы знаем очень мало; по сути, самая достоверная часть их житий – сам факт мученической кончины. Тем не менее, повествования о мучениях и о многочисленных чудесах, сопровождавших страсти мучениц, отражают восхищение и даже удивление авторов-мужчин подвигом святых. Казалось бы, в патриархальном обществе первых веков нашей эры молодая девушка, не вышедшая замуж и еще не принесшая потомства не имела никакой самостоятельной ценности (в Риме даже имя женщины было всего лишь производным от имени ее отца, например Юлий – Юлия, Друз – Друзилла и т.п.). Согласно определению, данному еще Аристотелем, в женщине видели «незавершенного мужчину», а для христиан слабость праматери Евы привела в мир грех и смерть. Поэтому любая патриархальная община, в том числе и христианская, ожидала от добронравной девицы смирения, послушания и покорности. А что же наши мученицы? «Для иудеев соблазн, для эллинов — безумие»: в эпоху гонений мужчинам пришлось признать: почтенные матроны и совсем юные девочки не только способны давать пример пламенной веры, но и превосходить мужчин в стойкости и мужестве. Св. Иоанн Златоуст пишет: «Эти жены, если только можно называть их женами, – так как в женском теле они показали дух мужей, или – лучше – не только показали дух мужей, но и превзошли самую природу и состязались с бестелесными силами» («Похвальная беседа о святых мученицах Вернике и Просдоке девах и о матери их Домнине»). Пусть пример мучениц для современного общества будет непреходящим напоминанием о силе и достоинстве женщины – дочери Христа.

***

Мы привыкли думать, что мужчины и женщины, отдавшие жизнь за Господа, ходатайствуют прежде всего об укреплении веры в каждом человеке и во всей Церкви. Несомненно, это так. Но есть и другие ситуации, где их заступничество и пример необходимы.

Юные христианские мученицы – 15-летняя св. Агата, 12-летняя св. Агнесса, св. Люция, св. Мартина, св. Цецилия, св. Екатерина и многие, многие другие – вдохновляющий пример для девочек-подростков, делающих свой жизненный выбор. Девочки, которые по современным меркам учились бы в последних (а то и в предпоследних) классах школы, сделали свой выбор сами, несмотря на давление семьи и общества. (Особенно примечательна в этом отношении история св. Люции и ее сложных отношений с мамой, которая, как известно, хотела как лучше, и уже замужней св. Перпетуи с ее отцом. Св. Варвару, по легенде, отец и вовсе всю жизнь держал взаперти – его дочь, его право). Но девочки выбрали Христа. Это было самое важное решение в их жизни, и они не побоялись его принять. Более того: дал слово – держи. Свой самостоятельный выбор они отстаивали и защищали последовательно, вплоть до смерти. Словом, мученицы эпохи гонений – заступницы женщин, которым необходимо мужество для принятия самостоятельных важных решений и защиты своего выбора.

Раннехристианские девы-мученицы – это еще и ходатаи за родителей, у которых в семье трудные подростки. Посвятила девство Христу? Раздать наследство нищим? Не выйти замуж за отличного парня из богатой семьи? Тебе еще жить и жить! Что это еще за радикализм? Уж не промыли ли тебе, дорогая, мозги? Ситуация, знакомая многим детям и родителям. Амвросий Медиоланский в повествовании о страстях св. Агнессы, говорит именно об удивлении и непонимании: «Многие удивлялись, что она столь легко расстается с жизнью: в самом деле, она еще не успела испытать ее, но уже отдает, как бы насладившись ею. Все изумлялись, что она, которая по своему возрасту еще не могла быть исповедницей, становится свидетельницей божества».

Казненные римскими властями девочки-подростки на протяжении многих столетий своим примером учат уважать ближнего своего, даже если этот ближний «мал еще» и «что он\она понимает в жизни». Выбор, который с высоты жизненного опыта выглядит глупым, может оказаться истинным. Бесспорно, родители увещевают своих упрямых чад только из любви, а для детей их слова могут быть дополнительным источником терзаний. Так, отец говорит св. Перпетуе в тюрьме: «Сжалься, дочь моя, над моими сединами. Сжалься над твоим отцом, если я могу ещё называться твоим отцом. Этими самыми руками я воспитал тебя до нынешнего твоего цветущего возраста, я всегда предпочитал тебя твоим братьям, не предавай же меня. Подумай о своих братьях, подумай о твоей матери, о твоей тетке, подумай о твоем сыне, который не сможет жить без тебя. Отложи свою храбрость и не доведи нас всех до погибели, потому что никто из нас не сможет жить со свободным сердцем, если ты пострадаешь».

Безумная и непонятная с обывательской точки зрения влюбленность в Небесного Жениха привела наших героинь по кровавому пути прямиком в Царствие Небесное. Очень хочется, чтобы сегодняшние родители были достаточно чуткими для того, чтобы видеть ростки Царства в колючих подростках, способных вывести из себя даже матерого отшельника-столпника.

Истории о мученичестве – это еще и истории о женской красоте, над которой не властна смерть. Церковное предание говорит, что мученицы были прекасны – а как же иначе? Но ведь нет ничего красивого или романтичного в том, что женщине отсекают грудь, колесуют, убивают на арене с дикими зверями – впрочем, как нет ничего эстетически привлекательного в позорной смерти на Кресте. Попытка унизить женщину (раздеть ее, отдать в публичный дом, лишить девства) – еще один часто встречающийся в житиях эпизод. И те же самые тексты житий говорят о том, что Небесный жених выступает защитником женского достоинства: так, ангел укутывает св. Агнессу покрывалом, св. Пелагии удается надеть брачную одежду перед добровольной смертью. А св. Перпетуя, как настоящая женщина, успевает подумать о внешнем виде даже на арене цирка: «Перпетуя была поражена первая. Она упала на бок. И когда она увидала, что ее рубашка порвана сбоку, она запахнула ее более в знак скромности, нежели страдания. Потом она встала и подняла свои ниспадающие волосы, потому что не подобает мученице страдать с ниспадающими волосами, чтобы не являть знака печали в час ее славы» («Страдание святых мучеников Перпетуи, Фелицитаты, Сатура, Сатурнина, Секунда и Ревоката»).

***

Я глубоко уверена в том, что претерпевшие страсти до конца молодые женщины неустанно ходатайствуют о своих сестрах, сегодня переживающих насилие в семье, страдающих от несправедливого отношения в обществе, о переживших изнасилование, о жертвах торговли людьми. О тех, кого сегодня стремятся лишить человеческого достоинства и красоты. Будем взывать к их заступничеству и просить о том, чтобы не только в «женский день», но и во все остальные дни светского и церковного календаря ненависть уступала место любви, а где милосердие и любовь – там Христос посреди нас.