Всероссийское юбилейное паломничество в Рим. День 5: «Быть живыми камнями Церкви» (+ ФОТО)

Пятый день римского путешествия паломники начали с молитвы Юбилейного года в интенциях Святейшего Отца. Как сказал владыка Николай Дубинин в наставлении на этот день, «надеюсь, что эмоции и впечатления, переполняющие вас, переродятся в ваше свидетельство веры, чтобы жить и трудиться. Чтобы наши эмоции находили отражение в наших делах, и наш богатый духовный опыт принес свои плоды».

Базилика Святого Креста в Иерусалиме – одна из семи папских базилик, где хранится частица Святого Креста и покоятся останки блаженной Антонниетты Мео, девочки, которая может стать самой юной святой в истории Католической Церкви – была первым пунктом дневного паломничества в субботу 18 октября.

Здесь российские паломники приняли участие в Святой Мессе под предстоятельством епископа Николая Дубинина.

Свою проповедь владыка Николай разделил на две части. В первой он обратился к предыдущему дню и встрече с Понтификом, во второй – к Литургии слова, а именно к словам Евангелия от Луки «Идите, проповедуйте». «Это живые слова, обращенные сегодня к нам. Но они рождают и вопросы: а как мы это конкретно делаем? Как чувствуем, как откликаемся?», – спросил епископ. – «Еще раз скажу, дорогие, от нас зависит, как живет наша поместная Церковь, какие отношения в нашей общине друг с другом. <…> Мы призваны нести свой крест, которым нас Господь искупил, укрепляясь в единстве через Слово Божие и через Таинство Евхаристии, к которому мы и сегодня приступаем. <…> Он уже собрал нас вместе, даровал нам искупление, спасение, новую жизнь в Церкви, чтобы в наших сердцах находился достойный отклик, достойное свидетельство, чтобы действительно в Нем, во Христе, мы были едины. Аминь!»

Вторым пунктом паломничества этого дня была Латеранская базилика, где расположена кафедра Епископа Рима. Рядом находится Римская Курия — здесь был подписан известный Латеранский договор, регулирующий отношения между Римом и Святейшим Престолом.

Пройдя через Святые врата Латеранской базилики, паломники направились к одной из главных святынь Рима, Scala Santa, знаменитой лестнице, привезенной царицей Еленой из Иерусалима, по которой Иисус поднимался на суд Понтия Пилата. Члены российской группы совершили восхождение по ней на коленях. Затем, пройдя через Латеранский баптистерий, место для крещения в форме восьмигранника, которое было долгое время единственным в Риме, они направились в катакомбы Святого Себастьяна, через храм Domini Quo Vadis («Куда идешь?»), расположенный на Аппиевой дороге, где по преданию апостол Петр, бежавший из Рима, повернул обратно, после того, как встретил воскресшего Христа и Тот сказал ему: «Иду в Рим, чтобы снова быть распятым на кресте». Здесь паломники остановились для краткой молитвы.

Катакомбы Святого Себастьяна – это одни из 60 римских катакомб, и практически единственные, которые никогда не были покинуты. Эти катакомбы были первыми христианскими захоронениями в Риме. Здесь захоронено более 174000 человек, из них 46 епископов и святых. Первые захоронения относятся примерно к III-V векам. Здесь есть индивидуальные и семейные могилы, а также семейные склепы – часовни. Начиная с V века, христиане получили возможно погребать своих умерших в Риме, рядом с местами захоронения святых, и с этого времени катакомбы стали местом паломничества. Здесь был захоронен святой Себастьян, а позднее над местом его захоронения была построена базилика.

Катакомбы и базилика Святого Себастьяна стали конечным пунктом пятого дня паломничества.



Текст и фото: Ольга Дубягина

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве