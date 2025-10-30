Владыка Иосиф Верт принял участие во встрече религиозных лидеров региона с Губернатором НСО

29 октября, в преддверии празднования Дня народного единства состоялась встреча Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с руководителями религиозных организаций региона. В мероприятии принял участие Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт.

Официальной темой встречи, которая проходила в формате круглого стола, стала деятельность религиозных организаций по формированию и укреплению в обществе понятий милосердия и сострадания — как традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Губернатор отметил значимость того, что общение происходит накануне церковно-государственного праздника Дня народного единства. Глава региона поблагодарил участников встречи за их усилия по сохранению в Новосибирской области межконфессионального и межрелигиозного мира и согласия на основе традиционных ценностей.

В свою очередь Правящий епископ Преображенской епархии подробно рассказал о волонтёрской деятельности и благотворительных проектах Католической Церкви на территории региона в рамках организации «Каритас-Новосибирск» в сфере организации работы с пожилыми, инвалидами, сиротами, людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

Участниками встречи в Областной Администрации стали также митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, муфтий регионального централизованного Духовного управления мусульман Новосибирска и Новосибирской области Абдульхамид Шакирзянов, главный раввин Новосибирска и Новосибирской области Заклос Залман, председатель местной религиозной организации буддистов «РИНЧИН» Новосибирска Бато Базаров, председатель местной религиозной организации «Православная строобрядческая община» во имя Рождества Богородицы Новосибирска иерей Сергий Рожков, настоятель Армянской Апостольской Церкви св. Богородицы иерей Григор Бекназарян, старший пресвитер Объединения церквей евангельских христиан – баптистов Новосибирской области Виктор Бак, исполнительный секретарь, руководитель отдела внешних связей Централизованной религиозной организации Восточно-Российской Союзной миссии Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня Николай Гребенюк.

(Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области)