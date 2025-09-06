Визитация московских приходов византийского обряда Епископом Штефаном Липке (+ ФОТО)

31 августа, когда большинство додумывает последние мысли о том, не забыли ли купить пенал сыну-второкласснику и кто будет водить внучку на акробатику после детского сада, в Москве состоялась визитация приходов византийского обряда при Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

Правда, со стороны, наверное, казалось, что происходит не официальное мероприятие, когда епископ строго изучает состояние дел, раскапывает проблемы и вникает в правильность заполнения сверхважных бумаг, а встреча давних друзей. И действительно, Вспомогательный епископ Преображенской епархии в Новосибирске владыка Штефан Липке, ныне по поручению Правящего Архиерея и одновременно Ординария для католиков византийского обряда в России владыки Иосифа Верта помогающий ему в поддержке приходов этого обряда, много лет поддерживал организацию их богослужений и приходской жизни.

Епископ Штефан любит восточную Литургию; он, будучи ещё священником, служил на Пасху в московских приходах Всенощное бдение и Литургию святого Иоанна Златоуста, а в Великий Пост в Институте святого Фомы – чтение Великого покаянного канона святого Андрея Критского; и в паломничестве в Харск к месту захоронения греко-католических мучениц блаженных сестёр Олимпии и Лаврентии принимал участие. Сейчас в крипте московского Кафедрального собора каждое воскресенье проходят богослужения двух приходов византийского обряда: прихода Святого Николая Мирликийского и прихода блаженного Леонида Фёдорова; бывают службы в субботние дни и, по возможности, в большие праздники. В часовне есть передвижной алтарь, созданный руками прихожан; некоторые элементы убранства часовни, постоянно дополняемые, подчёркивают специфику проводимых богослужений. Окормляет оба прихода отец Василь Вайда, хорошо знакомый многим российским священникам и мирянам Москвы, Петербурга, Рязани, Великого Новгорода и других городов независимо от их обряда.

Несмотря на всю официальность и приличествующую строгость, приём епископа был радостным и тёплым. Природа поучаствовала в создании праздника, залив двор собора ярким солнечным светом провожаемого лета. Владыку Штефана встретили всем народом перед храмом, вручив ему традиционный каравай (красивейший и вкуснейший) и символические ключи от приходов, чтобы он всегда чувствовал себя здесь, как дома, а дети, которые в этом году прошли катехизацию перед первой исповедью, прочитали стихи на двух языках:

Ликует Небо и Москва!

И мы сегодня дружно,

Владыка Штефан, рады Вам!

Приветствуем радушно!

Велик Господь Отец в веках!

В молитве славим Сына

Пускай на разных языках,

Но сердцем мы едины!

Средь бурь мирских мы видим рай,

Счастливую планиду –

Где ждут святитель Николай

С блаженным Леонидом.

Мы рады встретиться опять

На радость и веселье,

Чтоб вместе Бога прославлять

В уютном подземелье!

На Литургии объединились прихожане обоих византийских приходов, а также общины святого Игнатия Антиохийского, ныне обитающей в приходском доме на Милютинском. Вообще, Литургия 31-го августа представляла собой образец единства: на ней помимо владыки Штефана присутствовали священники византийского обряда (отец Сергей Николенко, отец Василий Вайда, отец Илья Астапов), армянского (отец Петрос Есаян) и латинского (отец Дарий Харасимович, OFMConv). Два хора поочерёдно на двух языках пели антифоны, тропари и кондаки, поддерживаемые почти сотней голосов людей, которые смогли, вернувшись из отпусков, в последний летний день добраться до храма (некоторым приходится совершать для этого более чем двухчасовые поездки в одну сторону).

А на организованной в здании Курии агапе были уже и встречи давно не видевшихся друзей, и разговоры о жизни церковной и светской, и новые знакомства, и сердечные песни на разных языках.

«Да будут все едино: как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино – да уверует мир, что Ты послал Меня».



Текст — Евгений Крашенинников

Источник фото — большой фоторепортаж Ольги Хруль