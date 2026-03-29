Вербное воскресенье 2026 — Вход Господень в Иерусалим

Наступает Вербное воскресенье. Этот день совершенно особый, и в церковном календаре, и во внешней жизни тоже. Дело в том, что и в само Вербное воскресенье, и накануне на улице можно увидеть огромное количество людей с вербами. Одни их продают, другие покупают, идут с ними в храм. Но зачем всё это, в чем смысл праздника, откуда пошла эта традиция?

Откуда взялась верба, и почему именно она? Что она символизирует?

– Конечно, в контексте этого праздника – Вербного воскресенья, Входа Господня в Иерусалим – верба символизирует очень многое. Но, как всегда, народ не может жить только символом, он привязывает к нему конкретные реалии. В результате чего символ становится святыней и даже предметом, употребимым в быту. Про освященную вербу каких только нет сказаний, какое только предназначение не изобретает для нее православный человек! Обметать дом освященной вербой, чтобы его освятить, ломать вербу на кусочки и закапывать в огороде, чтобы там всё хорошо росло… Вплоть до того, что надо друг друга хлестать освященной вербой, что тоже, по мнению некоторых людей, должно приносить какой-то благой результат. Конечно, можно смеяться над народными обычаями, но тем не менее, сама тяга человека к святыне говорит о многом. И в ней есть очень глубокий смысл. Бог пришел в мир, освятил мир, освятил творение, и мы не можем отвергать плоть как нечто греховное, достойное уничтожения, а возвеличивать только дух. Плоть и дух – едины. Это явил нам Сам Господь, Богочеловек, в Своем воплощении. Мир предстоит не уничтожить, но спасти. Вот это самая основная мысль христианства.

Освященная верба заменяет собой пальму. Как мы знаем, событие входа Господня в Иерусалим было совсем незадолго до того, когда Господь был схвачен и распят на Голгофе. Перед входом в Иерусалим Он говорил Своим ученикам, что Сыну Человеческому предстоит пострадать, даже до смерти пострадать, и через три дня воскреснуть. Как мы знаем из Евангелий, ученики не очень хорошо понимали, о чем Он говорит. Они считали, что Мессия – это царь-триумфатор, предводитель Израильского народа, который станет во главе этого народа и изгонит, наконец, римских оккупантов-язычников. И Его власть, а через нее и власть Самого Бога Единого, установится не только для всего Израиля, но и для всех народов земли. Конечно, через все эти действия иудеи ожидали какого-то блага. Но Господь наш Иисус Христос вел Себя совсем по-другому. Он не стал во главе войска, Он не являл силу, не стремился к государственности, к власти… Его власть была совсем другая. Всё это очень долго чувствовали, но не могли понять и сами ученики, и окружающий народ. Именно это и послужило причиной трагического события, когда представители того самого народа, который был Богоизбранным, не узнали пришедшего Сына Божия. Они не поняли, что это Он, не поняли Его действий и отвергли Его. Именно это привело к распятию.

И вот, как положено Мессии, Машиаху, то есть Помазаннику, Господь вошел в Иерусалим. Причем вошел вовсе не во главе войска. Он ехал на ослике, Его пешком сопровождали ученики. Но, тем не менее, народ уже знал, что это великий чудотворец, пророк из Назарета, Который исцелял больных, воскрешал умерших… Накануне было воскрешение Лазаря… Народ был наслышан об этом. Тот же народ слушал Его слова о Царствии Божием, видел Его дела, в которых проявилась духовная сила этого Царства. И вот, этот народ, кто из любопытства, а кто из почитания, сбежался встречать Его. Ему постилали под ноги, как положено входящему в город царю, белые ткани, Его приветствовали пальмовыми ветвями. Пальмы – символ триумфа, приветствие, которым народ встречает своего царя. Все кричали: «Осанна Сыну Давидову! Благословен грядущий во Имя Господне!»

– Причем же тут верба?

– Когда этот праздник пришел на Русь, возник вопрос. Известно, что у нас пальмы не растут. Поэтому так повелось в наших северных широтах, что пальмовые ветви заменили на цветущую вербу. Это, пожалуй, единственное растение, которое к моменту довольно-таки ранней весны повсюду расцветает. И мы с вами знаем, что процесс этот взаимообразен. Когда бы ни был праздник Вербного воскресенья – а он сдвигается в соответствии с Пасхой, – как бы ни была холодна погода, даже если еще лежит снег, но верба уже тут как тут.

– Соответственно, если Пасха поздняя, то и тепла долгое время нет, очевидно, для того, чтобы верба зацвела поближе к Вербному воскресенью?

Да, потому что у вербы есть свои особенности. Это не роза, она зацветает и в холодных условиях. Но всё-таки она, если можно так сказать, исполняет свое послушание и исправно расцветает за неделю до Пасхи.



Авторы: священник Сергий Круглов, Алла Митрофанова

Фото Юлии Маковейчук

Источник: «Фома»