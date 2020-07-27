Ватикан: ситуация с COVID-19 требует всеобщей солидарности

Папская академия защиты жизни опубликовала документ «Humana communitas в эпоху пандемии», – о последствиях кризиса системы здравоохранения, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает Vatican News.

В основе размышлений, представляющих собой логическое продолжение документа «Пандемия и всеобщее братство» от 30 марта, лежат три ключевых принципа: развитие этического подхода к оценкам риска, международное сотрудничество и поощрение ответственной солидарности.

В документе делаются выводы об уроках, которые человечеству следует извлечь из пандемии. Прежде всего это урок об уязвимости, которой подвержен каждый человек, особенно пациенты больниц, заключённые и беженцы. Другой урок заключается в том, что жизнь на земле является даром. Пандемия заставила нас понять, что всё взаимосвязано и что разграбление планеты и экономические решения, основанные на алчности и избыточном потреблении, также повлияли на распространение вируса, подчёркивается в документе.

В попытке сдержать пандемию страны закрыли свои границы, а некоторые из них даже ведут «циничную игру взаимных обвинений». Между тем «границ для вируса не существует», констатирует документ. Поэтому следует уделять больше внимания «человеческой взаимозависимости и всеобщей уязвимости», объединять усилия для обмена информацией, оказания помощи и распределения ресурсов. Следует также обратить особое внимание на разработку методов лечения и вакцин: отсутствие координации и сотрудничества в этой области является серьёзным препятствием в лечении больных COVID-19.

В документе подчёркивается важность выработки «этики риска», подразумевающей конкретные обязанности по отношению к людям, чьё здоровье, жизнь и достоинство подвергаются наибольшему риску. Кроме того, Папская академия защиты жизни призывает к «глобальным усилиям и международному сотрудничеству», чтобы «доступ к качественному медицинскому обслуживанию и базовым лекарственным средствам» был признан в качестве «всеобщего права человека». В то же время в документе выражается надежда на то, что научные исследования, связанные с коронавирусом, будут проводиться в духе ответственности: они должны быть свободны от конфликта интересов и основаны на принципах равенства, свободы и справедливости, дабы «помочь прежде всего наименее развитым странам противостоять этой беспрецедентной катастрофе».

Пандемия поставила человечество перед вызовом, ответить на который можно лишь всеобщей солидарностью, признавая равное достоинство всех людей, в особенности тех, кто живёт в нужде. Документ Папской академии защиты жизни завершается призывом хранить надежду: «Настало время представить и реализовать проект человеческого сосуществования, который позволит обеспечить лучшее будущее для всех».