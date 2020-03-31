В Ватикане издан документ «Пандемия и всеобщее братство»

«Пандемия и всеобщее братство»: так озаглавлен новый документ Папской Академии защиты жизни; он был опубликован 30 марта в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в связи с эпидемией нового коронавируса. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Всё человечество подвергнуто испытанию. Пандемия КОВИД-19 поставила нас в драматическую ситуацию беспрецедентной сложности и глобальных масштабов: ее дестабилизирующая сила по отношению к нашим жизненным планам растет изо дня в день, – читаем в тексте документа. – Чтобы уцелеть от болезни, мы должны изолироваться друг от друга, но если бы нам пришлось учиться жить в изоляции, мы бы осознали, насколько существенной для нашей жизни является совместная жизнь». Происходящее заставляет человечество признать свою уязвимость – физическую, культурную и политическую, – перед лицом этого феномена, против которого оказались бессильны даже наука и медицинские технологии. Папская Академия защиты жизни поясняет, что цель документа – рассмотреть некоторые элементы сложившейся обстановки «в обновленном духе, который поддерживает социальную жизнь и заботу о человеке».

«В первую очередь пандемия с неожиданно суровостью вскрывает ту нестабильность, которой радикальным образом отмечена человеческая природа», – утверждается в документе. Во многих частях мира эта нестабильность была постепенно уменьшена научно-техническим прогрессом, что привело к иллюзии неуязвимости: человек думает, что он может найти технической решение для любой ситуации. И всё же, сколько бы усилий ни предпринимало человечество, пандемию невозможно держать под контролем даже в наиболее развитых обществах с точки зрения экономики и технологии. То, что мы не являемся хозяевами нашей судьбы, стало «травмирующей очевидностью». Вместе с тем стали очевидны и границы науки. «Необходимо принимать во внимание последствия нашей модели развития, включающей эксплуатацию прежде нетронутых лесных массивов, где живут микроорганизмы, неизвестные человеческой иммунной системе, а также сеть взаимосвязей и быстрых перемещений на большие расстояния. Скорее всего, мы найдем решение для того, что атакует нас в данный момент. Но мы должны сделать это, осознавая, что этот вид угрозы накапливает свой систематический потенциал длительного периода».

Во-вторых, говорится в документе Папской Академии защиты жизни, следует избегать идеологического превознесения общественной модели, в которой совпадают спасение и здоровье. Наша жизнь в любом случае смертна, но мы уповаем, что бессмертна заключенная в ней тайна любви.

В документе отмечается, что сегодня мы вынуждены поставить под вопрос два убеждения, касающихся свободы и прав человека. Первое – «Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека». Эта фраза двусмысленна, и ее произносят чаще всего те, кто находятся в выигрышной позиции. На самом деле наши свободы всегда взаимосвязаны, они переплетаются и накладываются, поэтому сегодня необходимо сделать их взаимодействующими в виду общего блага. Необходимо также преодолеть тенденцию, – а нынешняя эпидемия может ее усугубить, – видеть в другом человеке угрозу, от которой нужно держаться подальше и защищаться. Второе убеждение, которое мы вынуждены поставить под вопрос, – «Моя жизнь зависит только и исключительно от меня»: мы являемся частью человечества а человечество – это часть нас самих, и каждому праву соответствует определенная обязанность.

«Несомненно, – читаем далее в документе, – политические решения должны учитывать научные данные, но они не могут быть сведены к этому уровню». Это относится и к «политике лечения», включая клинические аспекты. Во многих странах чрезвычайная ситуация вынуждает медиков принимать драматические решения, поскольку ресурсов не хватает на всех. Поэтому необходимо подчеркнуть основополагающий принцип: «Выбор не может быть основан на различной ценности человеческой жизни и достоинства человека, – эта ценность всегда одна и та же, и она неизмерима. Выбор относится, скорее, к процедурам, используемым оптимальным образом в соответствии с нуждами пациента, то есть тяжестью его болезни и необходимостью в лечении, а также в соответствии с прогнозом, то есть оценкой клинических результатов, которые можно получить с помощью этих процедур. Возраст не может быть единственным и автоматическим критерием выбора, иначе мы впадем в дискриминацию по отношению к пожилым и к самым слабым». Ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять больного без ухода, даже если нет доступных способов лечения: необходимо обеспечить паллиативный уход, облегчать боль и сопровождать пациента. Что касается здравоохранения, то нынешняя пандемия показала, насколько важно сохранять равновесие «между профилактикой и терапией, между индивидуальной медициной и ее коллективным измерением (ввиду тесной связи между личным здоровьем и правами и общественным здоровьем)».

«Власти, которые в состоянии охватить чрезвычайные ситуации целостным взглядом, принимать решения и руководить коммуникацией, должны стать ориентиром для того, чтобы избегать дезориентации, спровоцированной коммуникативной бурей (инфодемией), неопределенностью данных и фрагментарностью новостей».

Христиане призваны свидетельствовать, что Господь находится на стороне жизни, и это относится ко всем и всегда. В настоящий момент нельзя забывать и о других бедствиях, которые обрушиваются на самых уязвимых, например, на беженцев, иммигрантов, на те народы, которые страдают от различных конфликтов, от войны и от голода.