Ватикан о дистанционном обучении в католических ВУЗах

Отвечая на вызовы пандемии COVID-19, Конгрегация католического образования подготовила специальную инструкцию для католических ВУЗов в отношении дистанционного обучения.

Документ под названием «Инструкция по использованию дистанционной формы обучения в церковных университетах/факультетах» содержит правила преподавания и обучения на расстоянии, которые должны быть реализованы во всех церковных высших учебных заведениях по всему миру. Инструкция касается приёма на дистанционное обучение, учебных курсов и учёных степеней, платы за обучение и стипендий; в ней содержится информация о защите данных, техническом оснащении, дидактике дистанционного обучения и оценке академических достижений. Новые правила должны вступить в силу в начале следующего учебного года.

Ссылаясь на апостольскую конституцию Папы Франциска Veritatis gaudium (2018 г.), посвящённую церковным ВУЗам, новые правила дистанционного обучения подчёркивают, что «университеты являются основным местом проведения научных исследований для развития знаний и общества». Они «играют решающую роль в экономическом, социальном и культурном развитии, особенно в наше время, обозначенное стремительными, постоянными и значительными изменениями в науке и технике». Поэтому важно, чтобы различные церковные факультеты «использовали новейшие методы дидактики и педагогики, которые подходят для поощрения личной заинтересованности студентов и их активного участия в учебном процессе».

В инструкции о формах дистанционного обучения в церковных университетах и факультетах подчёркивается, что обучение должно включать как очные мероприятия – такие как классическая лекция – так и элементы дистанционного обучения. По словам секретаря конгрегации архиепископа Анджело Винченцо Дзани, онлайн-занятия предпочтительны для углублённых академических ступеней, например, докторантуры; для монашествующих из общин созерцательной жизни; для занятых пастырством священников и епископов; для специалистов, которые хотят получить дополнительное образование с области богословия, философии или антропологии; для жителей экзистенциальных окраин, включая бедных, мигрантов, больных, заключённых, работников моря.

В дистанционном обучении не должны игнорироваться личные встречи и непосредственное общение. В предисловии к новой инструкции отмечается, что католическое образование никогда не является одним лишь процессом передачи знаний и интеллектуальных навыков; скорее, оно стремится внести вклад в целостное образование человека в его различных измерениях (интеллектуальном, культурном, духовном…), включая, например, общественную жизнь и отношения, которые существуют в академическом сообществе, в тесной связи с преподавателями, административным персоналом, а также с другими студентами.



Источник: Vatican News