Культурный центр «Иниго» принял участие во Всероссийском совещании органной секции Союза концертных организаций страны

Культурный центр «Иниго» принял участие во Всероссийском совещании органной секции Союза концертных организаций страны

Май 28, 2025

С 23 по 26 мая в Волгоградской филармонии проходило IX Всероссийское совещание органной секции Союза концертных организаций России. На встречу приехали представители органного сообщества из 13-ти регионов страны. Обширная география была представлена участниками форума из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Петрозаводска, Белгорода, Сочи, Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Уфы, Новосибирска, Томска и Читы.

Новосибирскую делегацию представляли в том числе , профессор Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки и , руководитель творческих проектов Культурного центра «Иниго». Томская государственная делегировала на органный форум органиста Дмитрия Ушакова, который также является органистом храма Покрова Пресвятой Богородицы в Томске.

На Девятом совещании органной секции Союза концертных организаций России представители нескольких филармоний и концертных залов, профессора и заведующие кафедрами органа Новосибирской, Санкт-Петербургской, Московской консерваторий и музыкальных вузов Волгограда, органные мастера, а также известные концертирующие обсудили опыт органного исполнительства в России и за рубежом, вопросы взаимодействия музыкальных вузов и филармоний России, поддержки молодых музыкантов, реконструкции и восстановления старинных органов и многое другое.

От Культурного центра «Иниго» Лина Городецкая представила доклад «Навстречу 10-летнему сотрудничеству: и органный класс Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки».

Помимо совещаний и круглых столов были запланированы и экскурсии. Участники органного форума посетили главную высоту России – Мамаев Курган с расположенным на нём Памятником-ансамблем «Героям Сталинградской битвы». Вечера были посвящены слушанию концертов ведущих и молодых органистов со всей страны, которые исполнялись на большом духовом органе «Ригер-Клосс» Волгоградской филармонии.

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