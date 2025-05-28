Культурный центр «Иниго» принял участие во Всероссийском совещании органной секции Союза концертных организаций страны

С 23 по 26 мая в Волгоградской филармонии проходило IX Всероссийское совещание органной секции Союза концертных организаций России. На встречу приехали представители органного сообщества из 13-ти регионов страны. Обширная география была представлена участниками форума из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Петрозаводска, Белгорода, Сочи, Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Уфы, Новосибирска, Томска и Читы.

Новосибирскую делегацию представляли в том числе Наталья Багинская, профессор Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки и Лина Городецкая, руководитель творческих проектов Культурного центра «Иниго». Томская государственная филармония делегировала на органный форум органиста Дмитрия Ушакова, который также является органистом храма Покрова Пресвятой Богородицы в Томске.

На Девятом совещании органной секции Союза концертных организаций России представители нескольких филармоний и концертных залов, профессора и заведующие кафедрами органа Новосибирской, Санкт-Петербургской, Московской консерваторий и музыкальных вузов Волгограда, органные мастера, а также известные концертирующие органисты обсудили опыт органного исполнительства в России и за рубежом, вопросы взаимодействия музыкальных вузов и филармоний России, поддержки молодых музыкантов, реконструкции и восстановления старинных органов и многое другое.

От Культурного центра «Иниго» Лина Городецкая представила доклад «Навстречу 10-летнему сотрудничеству: Культурный центр «Иниго» и органный класс Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки».

Помимо совещаний и круглых столов были запланированы и экскурсии. Участники органного форума посетили главную высоту России – Мамаев Курган с расположенным на нём Памятником-ансамблем «Героям Сталинградской битвы». Вечера были посвящены слушанию концертов ведущих и молодых органистов со всей страны, которые исполнялись на большом духовом органе «Ригер-Клосс» Волгоградской филармонии.