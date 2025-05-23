«Ангеликум»: альма-матер Льва XIV гордится своим выпускником

Папский университет Святого Фомы Аквинского в Риме, где учился нынешний Папа, гордится своим бывшим студентом. Лев XIV — второй Папа Римский, окончивший это учебное заведение. Иоанн Павел II также был выпускником этого университета.

Августинец из США Роберт Фрэнсис Превост с 1981 по 1985 год учился в Папском университете Святого Фомы Аквинского, также известном как «Ангеликум» (Angelicum). Будущий понтифик изучал каноническое право Церкви в этом учебном заведении доминиканского ордена.

В 1987 году отец Превост защитил докторскую диссертацию на тему: «Управление и власть местного приора в ордене Святого Августина». «В своей научной работе он описал, как настоятель должен относиться к Христу и Правилу [святого Августина], а также развивать бескорыстный образ жизни ради всеобщего блага», — рассказал журналистке EWTN Бенедикте Кэттергрен ректор университета отец Томас Уайт.

Он также сообщил, что прочитал докторскую диссертацию Папы. «Это по-настоящему зрелая работа 30-летнего человека — высокообразованного, начитанного, глубоко мыслящего и духовного, анализирующего послушание и авторитет в Католической Церкви».

Священник-доминиканец отметил, что хотя научная работа Льва XIV касалась обязанностей приора и ордена августинцев, «это видение может быть распространено также на епископское и даже папское служение». «Невероятно, как Бог подготовил его к исполнению роли предстоятеля Католической Церкви», — отметил отец Уайт.

Избрание выпускника «Ангеликума» преемником Святого Петра вызвало энтузиазм среди преподавателей и студентов этого учебного заведения, ведущего свою историю от доминиканской школы, основанной в Риме в 1222 году, где преподавал даже святой Фома Аквинский. Многие из них надеются, что Лев XIV, как и его прославленный предшественник Лев XIII, будет продвигать томизм и интеллектуальные традиции Церкви.



По материалам Vatican News

На фото — Роберт Прево (нынешний Папа Лев XIV) и св. Иоанн Павел II