Открыт прием в семинарию на новый учебный год

Высшая духовная Семинария «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге объявляет прием мирян на 2025/2026 учебный год для прохождения 5-летнего цикла богословского бакалавриата.

Обучение очное, возможно проходить в дистанционной форме, согласно Положению о дистанционном обучении.

Для поступления в Семинарию в качестве мирянина необходимы следующие документы:

— Заявление на имя Ректора о приёме в Семинарию.

— Свидетельство о крещении и миропомазании (если есть).

— Рекомендация настоятеля католического прихода, или другого духовного лица. Для монашествующих – рекомендация настоятеля монашествующих.

— Паспорт.

— Диплом о среднем профессиональном образовании или высшем образовании, или справку о том, что в настоящее время получают среднее профессиональное или высшее образование.

— Военный билет или приписное свидетельство.

— Медицинская справка по форме У-86.

— Сертификат о прививках.

— Справка из ПНД о том, что кандидат не имеет противопоказаний для занятия педагогической деятельностью.

— 4 фотографии 3х4.

— Автобиография. Автобиография подробная, объясняющая связь с Церковью и желание получения богословского образования.

Вопросы можно задать в секретариат Семинарии secretariat@cathseminary.ru.

Также возможно зачисление вольнослушателем на прохождение отдельных курсов с возможностью сдачи экзамена/зачета.

Документы в электронном виде принимаются в секретариате Семинарии до 8 августа 2025 г.



Источник: Информационая служба Архиепархии Божией Матери в Москве