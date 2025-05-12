Открыт прием в семинарию на новый учебный год
Высшая духовная Семинария «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге объявляет прием мирян на 2025/2026 учебный год для прохождения 5-летнего цикла богословского бакалавриата.
Обучение очное, возможно проходить в дистанционной форме, согласно Положению о дистанционном обучении.
Для поступления в Семинарию в качестве мирянина необходимы следующие документы:
— Заявление на имя Ректора о приёме в Семинарию.
— Свидетельство о крещении и миропомазании (если есть).
— Рекомендация настоятеля католического прихода, или другого духовного лица. Для монашествующих – рекомендация настоятеля монашествующих.
— Паспорт.
— Диплом о среднем профессиональном образовании или высшем образовании, или справку о том, что в настоящее время получают среднее профессиональное или высшее образование.
— Военный билет или приписное свидетельство.
— Медицинская справка по форме У-86.
— Сертификат о прививках.
— Справка из ПНД о том, что кандидат не имеет противопоказаний для занятия педагогической деятельностью.
— 4 фотографии 3х4.
— Автобиография. Автобиография подробная, объясняющая связь с Церковью и желание получения богословского образования.
Вопросы можно задать в секретариат Семинарии secretariat@cathseminary.ru.
Также возможно зачисление вольнослушателем на прохождение отдельных курсов с возможностью сдачи экзамена/зачета.
Документы в электронном виде принимаются в секретариате Семинарии до 8 августа 2025 г.
Источник: Информационая служба Архиепархии Божией Матери в Москве
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