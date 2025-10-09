Ватикан борется с распространением поддельных изображений Папы Льва XIV

Ватикан пытается бороться с оскорбительными фотомонтажами и видеороликами с Папой Львом XIV, которые плодят с помощью ИИ сотни аккаунтов с первых дней его понтификата, передает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Вы слышали, что Папа Римский сказал что-то о Чарли Кирке или президенте Дональде Трампе? Или поделился своими мыслями по поводу Вознесения на Небеса или допустимости кремации? Это лишь некоторые из тем, которые понтифик якобы затрагивает в видеороликах, которые каждый день появляются в социальных сетях. Проблема в том, что эти видеоролики фальшивые, и Ватикану приходится вести тяжелую борьбу с их нашествием.

Департамент по коммуникации Ватикана сообщил, что с начала его понтификата сотни аккаунтов, в основном на YouTube, плодят поддельные видеоролики Папы Льва, созданные искусственным интеллектом (ИИ), которые все труднее отличать от настоящих, а потому их называют «глубокими подделками» (deepfake). Борьба с этими фейками очень тяжела, поскольку новые аккаунты с поддельными видео плодятся гораздо быстрее, чем их удается опротестовывать, удалять или блокировать.

«Мы являемся свидетелями экспоненциального размножения целой сети YouTube-каналов с поддельными видеороликами, изображающими понтифика, – заявила пресс-служба Ватикана журналистам CNA. – Все эти материалы похожи друг на друга, одни говорят голосом папы Льва XIV, другие голосами его переводчиков, иные вещают от третьего лица. Все они используют искусственный интеллект, чтобы заставить изображение Папы Римского говорить то, чего он никогда не говорил».

Функция поиска по запросу «Папа Лев» на YouTube находит десятки ложных видеороликов, в которых Святейший Отец якобы делает заявления, одни из которых подделаны искусно и правдоподобно (вроде размышлений о Евхаристии), а другие примитивно и нереально до абсурда – типа объявлений об уходе в отставку. Большинство этих видеороликов набирают не более нескольких сотен просмотров, хотя некоторые все же становятся вирусными. Так, 25-минутный видеоролик, в котором утверждается, что Папа Римский нарушил свое молчание по поводу убийства Чарли Кирка, набрал более 445 тысяч просмотров в первые семь дней после появления.

В одном из первых ложных вирусных роликов, появившихся сразу после избрания понтифика, Папа Римский якобы читает заявление, осуждающее колониализм и восхваляющее и. о. президента Буркина-Фасо капитана Ибрагима Траоре – военного лидера, пришедшего к власти в результате государственного переворота 2022 года. CNA и Vatican News опубликовали опровержения и предупреждения читателей о ложной информации. Другое 36-минутное поддельное видео, выложенное в сеть вскоре после избрания папы в мае, набрало более миллиона просмотров, прежде чем YouTube заблокировал аккаунт.

Термин «глубокая подделка» (дипфейк) вошел в обиход менее десяти лет назад, так называются видеоролики, фотографии или аудиозаписи, подделанные с целью опорочить конкретных людей, показывая ложные действия или заявления, которые они никогда не совершали и не произносили. Папа Лев, конечно, не первый римский понтифик, чей образ используется в ложных видеороликах. В 2015 году телеведущая Эллен Дедженерес распространила видеозапись в ходе своего шоу, на которой Папа Франциск выдергивает белую ткань из-под свечей на алтаре, словно фокусник. В 2023 году появился фотомонтаж Папы Франциска, облаченного в длинное белое пуховое пальто, и он также обрел «вирусную» популярность.

Благодаря быстрому развитию технологий, создающих все более реалистичные изображения, легковерных зрителей все трудней обвинять в том, что они принимают ложь за действительность. Сам Папа Лев недавно привел пример подобного обмана. В интервью журналистке Элизе Энн Аллен Папа вспомнил, как был удивлен, когда знакомый обеспокоенно спросил его, все ли с ним в порядке. Дело в том, что в июне в Интернете появились сделанные с помощью искусственного интеллекта фотографии, на которых Папа Римский якобы падает с лестницы базилики Святого Петра. Снимки привлекли внимание веб-сайта Snopes, занимающегося проверкой реальности материалов, и эксперты признали, что «они были настолько хороши, что все решили, что это и правда я», — сказал понтифик.

Ватиканская диакастерия по коммуникации предупредила о массовом распространении фейков в своем ежемесячном электронном информационном бюллетене за август и просила читателей извещать ее о подозрительных публикациях и видео. «К сожалению, наша служба ежедневно получает десятки сообщений о мошеннических аккаунтах, которые чрезвычайно реалистично подделывают изображения и голос Папы Римского, – подчеркивает пресс-служба. – Их создают с помощью искусственного интеллекта, чтобы заставить папу произносить слова, которых он никогда не произносил, и изображать его в ситуациях, в которых он на самом деле никогда не оказывался. Мы тратим массу времени на то, чтобы сообщать, опротестовывать и требовать удаления этих аккаунтов. Однако, ввиду огромного вала поддельных материалов, невозможно публично опровергнуть каждый из них».

«Ватикан не только сообщает о поддельных аккаунтах на своих платформах, но и повышает осведомленность нашей аудитории об этом новом бедствии, – сообщили представители службы журналистам CNA. – Мы считаем, что очень важно вкладывать усилия в развитие медиаграмотности. Мы напоминаем пользователям сети, что для проверки цитат следует полагаться на официальные источники, в первую очередь собственные веб-сайты Ватикана. Если этого материала там нет, то, скорее всего, это фейк».