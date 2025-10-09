Ватикан борется с распространением поддельных изображений Папы Льва XIV

Октябрь 09, 2025

Ватикан пытается бороться с оскорбительными фотомонтажами и видеороликами с Папой Львом XIV, которые плодят с помощью сотни аккаунтов с первых дней его понтификата, передает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Вы слышали, что сказал что-то о Чарли Кирке или президенте Дональде Трампе? Или поделился своими мыслями по поводу Вознесения на Небеса или допустимости кремации? Это лишь некоторые из тем, которые понтифик якобы затрагивает в видеороликах, которые каждый день появляются в социальных сетях. Проблема в том, что эти видеоролики фальшивые, и Ватикану приходится вести тяжелую борьбу с их нашествием.

Ватикана сообщил, что с начала его понтификата сотни аккаунтов, в основном на YouTube, плодят поддельные видеоролики Папы Льва, созданные искусственным интеллектом (ИИ), которые все труднее отличать от настоящих, а потому их называют «глубокими подделками» (deepfake). Борьба с этими фейками очень тяжела, поскольку новые аккаунты с поддельными видео плодятся гораздо быстрее, чем их удается опротестовывать, удалять или блокировать.

«Мы являемся свидетелями экспоненциального размножения целой сети YouTube-каналов с поддельными видеороликами, изображающими понтифика, – заявила пресс-служба Ватикана журналистам CNA. – Все эти материалы похожи друг на друга, одни говорят голосом папы Льва XIV, другие голосами его переводчиков, иные вещают от третьего лица. Все они используют , чтобы заставить изображение Папы Римского говорить то, чего он никогда не говорил».

Функция поиска по запросу «Папа Лев» на YouTube находит десятки ложных видеороликов, в которых Святейший Отец якобы делает заявления, одни из которых подделаны искусно и правдоподобно (вроде размышлений о Евхаристии), а другие примитивно и нереально до абсурда – типа объявлений об уходе в отставку. Большинство этих видеороликов набирают не более нескольких сотен просмотров, хотя некоторые все же становятся вирусными. Так, 25-минутный видеоролик, в котором утверждается, что Папа Римский нарушил свое молчание по поводу убийства Чарли Кирка, набрал более 445 тысяч просмотров в первые семь дней после появления.

В одном из первых ложных вирусных роликов, появившихся сразу после избрания понтифика, Папа Римский якобы читает заявление, осуждающее колониализм и восхваляющее и. о. президента Буркина-Фасо капитана Ибрагима Траоре – военного лидера, пришедшего к власти в результате государственного переворота 2022 года. CNA и Vatican News опубликовали и предупреждения читателей о ложной информации. Другое 36-минутное поддельное видео, выложенное в сеть вскоре после избрания папы в мае, набрало более миллиона просмотров, прежде чем YouTube заблокировал аккаунт.

Термин «глубокая подделка» () вошел в обиход менее десяти лет назад, так называются видеоролики, фотографии или аудиозаписи, подделанные с целью опорочить конкретных людей, показывая ложные действия или заявления, которые они никогда не совершали и не произносили. Папа Лев, конечно, не первый римский понтифик, чей образ используется в ложных видеороликах. В 2015 году телеведущая Эллен Дедженерес распространила видеозапись в ходе своего шоу, на которой выдергивает белую ткань из-под свечей на алтаре, словно фокусник. В 2023 году появился фотомонтаж Папы Франциска, облаченного в длинное белое пуховое пальто, и он также обрел «вирусную» популярность.

Благодаря быстрому развитию технологий, создающих все более реалистичные , легковерных зрителей все трудней обвинять в том, что они принимают за действительность. Сам Папа Лев недавно привел пример подобного обмана. В интервью журналистке Элизе Энн Аллен Папа вспомнил, как был удивлен, когда знакомый обеспокоенно спросил его, все ли с ним в порядке. Дело в том, что в июне в Интернете появились сделанные с помощью искусственного интеллекта фотографии, на которых Папа Римский якобы падает с лестницы базилики Святого Петра. Снимки привлекли внимание веб-сайта Snopes, занимающегося проверкой реальности материалов, и эксперты признали, что «они были настолько хороши, что все решили, что это и правда я», — сказал понтифик.

Ватиканская диакастерия по коммуникации предупредила о массовом распространении фейков в своем ежемесячном электронном информационном бюллетене за август и просила читателей извещать ее о подозрительных публикациях и видео. «К сожалению, наша служба ежедневно получает десятки сообщений о мошеннических аккаунтах, которые чрезвычайно реалистично подделывают изображения и голос Папы Римского, – подчеркивает пресс-служба. – Их создают с помощью искусственного интеллекта, чтобы заставить папу произносить слова, которых он никогда не произносил, и изображать его в ситуациях, в которых он на самом деле никогда не оказывался. Мы тратим массу времени на то, чтобы сообщать, опротестовывать и требовать удаления этих аккаунтов. Однако, ввиду огромного вала поддельных материалов, невозможно публично опровергнуть каждый из них».

«Ватикан не только сообщает о поддельных аккаунтах на своих платформах, но и повышает осведомленность нашей аудитории об этом новом бедствии, – сообщили представители службы журналистам CNA. – Мы считаем, что очень важно вкладывать усилия в развитие медиаграмотности. Мы напоминаем пользователям сети, что для проверки цитат следует полагаться на официальные источники, в первую очередь собственные веб-сайты Ватикана. Если этого материала там нет, то, скорее всего, это ».

