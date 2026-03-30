В Вербное воскресенье епископ Штефан Липке завершил свой визит в приходы Сургута и Лангепаса (+ ФОТО)

Мы уже сообщали, что с 27 по 29 марта 2026 г. вспомогательный епископ Преображенской епархии в Новосибирске монс. Штефан Липке SJ совершал пастырский визит в приходы ХМАО на севере Западно-Сибирского деканата, который был совмещён с завершающими нынешнее время Святой Четыредесятницы духовными упражнениями.

Как нам рассказал сам Владыка Штефан, финальные великопостные реколлекции проходили в приходах Сургута (латинском и византийском) и Лангепаса:

— Мне показалось важным ещё раз напомнить очевидную истину, что цель человека – это вечное спасение от Бога. А для этого, конечно, нужно осознать как свою греховность, так и безграничное милосердие Божие. Мои размышления строились по классической «Книге духовных упражнений» св. Игнатия Лойолы. Их основной вопрос: если я по-настоящему хочу быть христианином, то в чём это должно выражаться? Что я сделал для Христа? Что я сейчас делаю для Него? И что я должен ещё делать в будущем ради моего Господа?

Кроме того, должен заметить, что в Сургуте довольно много молодых прихожан, поэтому я поднимал в этой аудитории и столь актуальный вопрос будущего призвания. Также в этот раз было очень много индивидуальных встреч.

А кульминацией всего визита стала Святая Месса в воскресенье 29 марта, торжественно отметившая Вход Господень в Иерусалим и положившая начало Великой Страстной Недели.



Фото – ВК-паблик «Католики Сургута»: