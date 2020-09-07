В ватиканской клинике проведено важное исследование, которое поможет детям с осложнениями от COVID-19

Благодаря клиническим исследованиям, проведенным ватиканской клиникой «Бамбино Джезу» совместно с Каролинским институтом Швеции, обнаружен механизм, лежащей в основе серьезного воспалительного процесса, наблюдаемого у некоторых детей с COVID-19. Подробности сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Вначале это осложнение принимали за синдром Кавасаки, однако оказалось, что систематическая инфекция, вызванная заражением SARS-Cov2, — детский многосистемный воспалительный синдром, — имеет другие характеристики. Его симптомами, как и при синдроме Кавасаки, являются васкулит, проблемы с сердцем и с пищеварительной системой, причем оба синдрома проявляются изменениями уровня цитокинов. Однако у пациентов с COVID-19 это сопровождается высоким уровнем аутоагрессивных антител, то есть антител, воздействующих на некоторые ткани сердца. Эти антитела и могут привести к сердечно-сосудистым проблемам, типичным для многосистемного синдрома. Кроме того, у детей с COVID-19 вырабатывается особый тип Т-лимфоцитов с видоизмененной иммунной функцией, что и вызывает выработку аутоантител.

Мониторинг Т-лимфоцитов и аутоантител у детей с COVID-19 позволит проводить раннюю диагностику у детей, рискующих развить многосистемный воспалительный синдром. Результаты исследования позволяют также разработать терапию: она включает высокие дозы иммуноглобулина, анакинру и кортизон. Это лечение, проведенное на ранней стадии, останавливает воспалительный процесс, который может привести к последствиям для кровеносных сосудов.

Сделанное открытие поможет и детям с синдромом Кавасаки: им рекомендован препарат секукинумаб, способный блокировать воспалительный процесс, который лежит в основе этого заболевания.

Клинические исследования охватили 101 ребенка, из них 54 ребенка с COVID-19, в том числе 13 – с многосистемным воспалительным синдромом; 28 детей с синдромом Кавасаки, возникшим еще до пандемии, и 19 здоровых детей. Результаты были опубликованы в научном журнале CELL.